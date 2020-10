Alors que le nombre d'infections en 24 heures a bondi (246 cas, un record), la ministre de la Santé n'a pas annoncé de nouvelles mesures sanitaires. Et rien à attendre avant la semaine prochaine, a indiqué Paulette Lenert.

Un attentisme surprenant face à l'explosion du covid

Patience. Le mot est revenu plusieurs fois dans la bouche de la ministre de la Santé, ce mercredi après-midi. Pas question pour Paulette Lenert (LSAP) de céder à la pression des chiffres. Et alors qu'elle annonçait un chiffre inégalé de contamination depuis le début de l'épidémie (416 tests positifs en une seule journée), celle qui fait face à la crise depuis sept mois n'a dégainé aucune nouvelle arme, aucune règle sanitaire contraignante, aucune annonce de mesures covid pouvant faire barrage. Croyez-la ou non mais «tout est sous contrôle»...

Pourtant, et la ministre l'a reconnue, «la situation est alarmante». Tout comme elle l'était déjà le 14 octobre dernier alors que le Luxembourg n'enregistrait en une semaine ''que" 806 nouveaux d'ailleurs. Cette fois, en sept jours, le bilan hebdomadaire a vu 1.280 autres personnes être testées positives au virus. Soit, excusez du peu 50% de cas en plus... Même le nombre de morts s'aggrave, passant ce jour à 138 victimes dans le pays. Mais côté réaction gouvernementale, cela reste encéphalogramme plat.

La ministre, voix posée, ne cède pas à l'alarmisme ambiant donc. Préférant rappeler à la population la nécessité de faire «un effort supplémentaire». Et de lancer le sempiternel refrain du respect nécessaire des gestes barrières, du port du masque, de la participation active au dépistage du Large Scale testing. Du bout des lèvres, Paulette Lenert invite chacun à bien réfléchir à l'utilité de ses sorties alors que le virus circule encore.



Seule nouveauté dans le propos, l'invitation faite aux résidents comme aux frontaliers à désormais tenir un jour eux-même le listing de leurs fréquentations. A demi-mot, la ministre reconnaît que les équipes en charge du tracing commencent à être débordées au vu de l'explosion du nombre de personnes infectées. «Que chacun, s'il se sait contaminé par le covid, appelle celles et ceux qu'il a pu voir avant.» A charge pour ces parents, amis, collègues ou relations de travail de s'auto-isoler jusqu'au moment où ils auront l'assurance de ne pas être infectés à leur tour. «Plus vite il y a cet auto-isolement, mieux ce sera. Cela fera gagner du temps.» Des heures précieuses pour briser une énième chaîne de contamination.

Sa confiance, Paulette Lenert dit la tirer justement d'un certain détachement que ses services et les spécialistes adoptent face aux chiffres qui tombent chaque jour. A contrario, samedi dernier, elle indiquait que tout dépendait de quatre indicateurs (nombre de cas, situation des hospitalisation, âge des infectés et taux de positivité des tests).

Quatre jours plus tard, la nuance est apportée : «Si l'on ne regardait que les chiffres, nous agirions aveuglement. L'avenir nous montrera si c'était du temps de gagner que de maintenir le cap». Méthode Coué donc.

(Ré)agir pourtant, le gouvernement y serait prêt. «A Luxexpo, le Centre de soins avancés est prêt à être réouvert. Notamment en cas de pic d'affluence chez les généralistes». Des médecins qui désormais, comme pour la grippe, sont organisés en ''Sentinelle covid''. Et s'il faut prendre des mesures législatives, là encore tout serait paré au lancement. «La Chambre est sur le qui-vive», rassure la ministre. Avant cela, la prochaine échéance à surveiller sera le prochain conseil de gouvernemental, prévu vendredi 23 octobre.

Mais déjà, Paulette Lenert tempère les attentes. Si changement d'attitude il y a ce serait plutôt «en début ou au milieu de la semaine prochaine et si la situation augmente encore considérablement». Cela parait si proche d'un côté, mais si loin si les compteurs s'affolent encore. En attendant, prudence de rigueur pour tous.

Et certain que ces prochains jours dans les ministères luxembourgeois, ils vont être nombreux à croiser les doigts (ou prier) pour que ni le nombre de tests positifs, ni le nombre d'hospitalisations de patients covid (78 cas confirmés ou suspectés ce jour), ni la mortalité en lien avec l'infection pulmonaire ne progressent de façon exponentielle.

