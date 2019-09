Le ministère de l'Énergie a annoncé ce mardi matin que des investisseurs privés pouvaient désormais candidater afin de se lancer dans la production d'énergie solaire au Luxembourg.

Un appel d'offres pour davantage de photovoltaïque

(Avec GS) - Les chiffres donnés par le ministère de l'Energie donnent le tournis: entre 2008 et 2018, l'énergie produite par les éoliennes a augmenté de plus de 400% et l'approvisionnement en électricité, par l'énergie solaire, de plus de 500%. Des chiffres impressionnants, qui sont pourtant trompeurs.

La réalité est en effet différente: l'année dernière, la part des énergies renouvelables dans le pays n'était que de 6,4%, ce qui place le Luxembourg en septième position des pays européens en termes de puissance photovoltaïque, bien loin derrière le leader, l'Allemagne, qui conserve depuis des années son leadership.

C'est surtout l'objectif de produire 11% de l'électricité luxembourgeoise à partir d'énergies renouvelables d'ici 2020, qui semble compromis. Selon Claude Turmes, ministre de l'Energie (Déi Gréng), la réalisation de cet objectif dépend avant tout de la capacité à construire de nouveaux parcs éoliens dans les temps.

Outre l'éolien, la part de photovoltaïque a stagné ces deux dernières années, selon le ministre Déi Gréng. En cause, la diminution des prix des systèmes solaires, qui dissuade les investisseurs.

Un contrat de 15 ans

Pour donner un nouvel élan à ce système, le ministère de l'Energie lance donc un appel d'offres, pour la construction de grandes installations solaires. En effet, dans le cas de projets de grande envergure, la concurrence entre plusieurs fournisseurs pourrait apporter des avantages, avance Claude Turmes.

Les soumissionnaires qui offrent le prix le plus avantageux bénéficient pendant quinze ans d’un contrat de prime de marché pour l’injection de l’électricité produite.

Différents emplacements

De l'autre côté, l'installation photovoltaïque pour les petites et moyennes structures cartonne: la nouvelle tarification a permis l'installation de plus de 7.000 panneaux solaires, équivalant à un approvisionnement énergétique de 33.000 personnes, soit plus de trois fois la ville de Bettembourg.

Pour le ministre vert, la construction de nouvelles installations doit avant tout se concentrer sur quatre types d'emplacements différents: outre la construction sur les toits des bâtiments et dans les parcs industriels, les places de stationnement couvertes et les petits plans d'eau tels que les étangs de refroidissement doivent également être équipés de cellules solaires.

Mais au-delà du développement des énergies renouvelables, c'est surtout l'amélioration de l'efficacité énergétique au Luxembourg qui est essentielle. A titre d'exemple, Claude Turmes a cité le transport, qui représente environ 60% de l'énergie consommée dans ce pays. Une valeur qui dépasse de loin celle de tous les autres États membres de l'UE, mettant en péril l’objectif climatique fixé par le gouvernement.

