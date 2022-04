Près de 60 tonnes de déjections canines n'ont pas été ramassées en 2021 estime la Ville de Luxembourg. Avec une campagne de sensibilisation, la Ville appelle au civisme et dénonce le danger de ces déjections pour les enfants.

Campagne de sensibilisation

Un appel au civisme pour ramasser les déjections canines

Thomas BERTHOL Près de 60 tonnes de déjections canines n'ont pas été ramassées en 2021 estime la Ville de Luxembourg. Avec une campagne de sensibilisation, la Ville appelle au civisme et dénonce le danger de ces déjections pour les enfants.

La Ville de Luxembourg s'apprête à lancer une nouvelle campagne pour sensibiliser la population au ramassage des déjections canines. Cette campagne avec des affiches présentées comme «chocs» avec une fille jouant près d'une crotte vise à réduire les déjections des animaux de compagnie laissées dans la nature ou dans l'espace public.

Ce n'est pas la première fois que la Ville de Luxembourg tente de sensibiliser la population sur la propreté des espaces publics. En 2019 déjà, la capitale mettait en avant non seulement les déjections canines, mais également les chewing-gums et les mégots non ramassés. L'affiche de l'édition 2022 rappelle que 400 distributeurs «ramasse-crottes» sont disponibles dans la Ville et que 1.500.000 sacs sont distribués chaque année.

Le service d'hygiène estime la quantité de déjections canines à environ 138 tonnes par an, alors que la Ville recense près de 3.150 chiens. Sur l'année 2021, 1,3 million de sachets mis à disposition du public ont été utilisés pour ramasser ces excréments. Selon les calculs de la Ville, cela correspondrait à environ 78 tonnes de déjections canines et donc à 60 tonnes de déjections qui ne sont pas ramassées par les propriétaires de chien.

Dangereux pour les enfants

Une campagne de sensibilisation qui doit encourager le «vivre-ensemble» selon Serge Wilmes (CSV) ce mercredi matin lors d'un point presse. Le premier échevin de la Ville souhaite avec ces visuels attirer l'attention de la population et éveiller les consciences pour que les gens «ne laissent surtout pas ces déjections sur des aires de jeux et dans les parcs pour éviter que des enfants jouent avec ces excréments ou les mangent.»

La campagne d'affichage de la Ville de Luxembourg pour sensibiliser le public sur les déjections canines. Photo: Thomas Berthol

Un constat que l'élu dit avoir constaté aussi sur le terrain en échangeant avec des habitants: «C'est le cas par exemple sur l'aire de jeux à la Sauerwiss à Gasperich.» Un appel à la sensibilisation qui ne s'accompagne pour l'instant pas d'un volet répressif. «Les agents municipaux n'ont pas la compétence pour verbaliser ces incivilités», note l'édile.



Ce dernier rappelle qu'un projet de loi du ministère de l'Intérieur devrait y remédier. Une mesure nécessaire pour Serge Wilmes qui estime que certains ne réagissent malheureusement «que quand il y a un PV».

Des amendes jusqu'à 250 euros

Contacté, le ministère de l'Intérieur indique encore attendre l'avis complémentaire du Conseil d'Etat concernant le projet de loi relatif aux sanctions administratives communales et à l'élargissement des compétences des agents municipaux.

Avec cette nouvelle loi, les personnes n'enlevant pas les excréments provenant de leur chien sur la voie publique seront verbalisées. Ces incivilités «seront sanctionnées par des amendes minorées décernées par les agents municipaux ou par des amendes administratives de 25 à 250 euros». Une sanction similaire sera également donnée aux personnes qui promènent leur chien dans des lieux publics (places de jeux, écoles) où la présence de leur animal de compagnie est interdite.

