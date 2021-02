Face à la propagation des variants, le ministère des Sports recommande aux clubs de sport de «renoncer aux activités sportives en salle pour les jeunes», s'inscrivant ainsi dans la logique des annonces du ministre de l'Education Claude Meisch (DP) ce jeudi.

Un appel à privilégier le sport en plein air

(ASdN) - Alors que les écoles et maisons relais ferment leurs portes à compter de lundi, le ministère des Sports annonce lui aussi renforcer ses mesures de lutte contre le covid-19. Dans un communiqué publié ce jeudi, celui-ci recommande ainsi «fortement» aux clubs de sport et autres centres de «renoncer aux activités sportives en salle pour les jeunes».

En d'autres termes, le gouvernement invite à privilégier les alternatives «en plein air» et «dans le respect des conditions sanitaires en place». Pour rappel, la pratique d'une activité sportive est actuellement autorisée en intérieur dans la limite de dix personnes à condition de respecter une distanciation physique d’au moins deux mètres.

Tous les sports ne pouvant être pratiqués en extérieurs, quelques exceptions restent néanmoins prévues au dispositif. Les sportifs n'ont ainsi aucune obligation de distanciation physique ou de port de masque, «à condition d’exercer un sport individuellement ou dans un groupe ne dépassant pas deux personnes».

La recommandation du ministère des Sports ne concerne par ailleurs pas les piscines. En effet, la pratique de la natation reste possible dans la limite de trois nageurs par couloir de 25 mètres et jusqu'à six par couloir de 50 mètres.

Ces consignes et réglementations restent d'actualité jusqu'au 21 février, note enfin le porte-parole du ministère. A noter que l'utilisation des vestiaires et douches reste toujours «fortement déconseillée».

