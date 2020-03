Le Premier ministre a annoncé ce mercredi - comme il l'avait déclaré mardi - que le pays se trouve désormais officiellement en état de crise pour dix jours dans un premier temps. Il a reconnu qu'il ne savait pas combien de temps aller durer l'épreuve à laquelle est confronté le pays.

Un appel à «la responsabilité et à la solidarité»

L'état de crise est désormais officiellement et légalement déclaré. «Le Grand-Duc a signé le règlement de l'état de crise qui s'applique immédiatement», a fait savoir mercredi soir le Premier ministre Xavier Bettel (DP). La validité du document est de dix jours dans un premier temps. Le Parlement doit précisément le confirmer dans les dix jours avec 40 voix sur 60 députés, soit une majorité constitutionnelle.

Le ministre d'Etat a précisé que les décisions qui seront prises pendant cette période exceptionnelle seront caduques à la fin de l'état de crise. Il a justifié cette activation de l'article 32.4 de la Constitution, car «la double condition de crise internationale et nationale est remplie», preuve en est, «l'OMS qualifie la situation de pandémie». Pour le Premier ministre, «le pays est engagé dans une course contre le virus, et on ne peut pas le laisser gagner».

Il a répété que « la santé des citoyens passe avant les considérations économiques». Ainsi, en termes de budget pour faire face à la pandémie, il débloquera «celui qu'il faudra. On peut imaginer un plan Marshall à la luxembourgeoise, je ne sais pas combien de temps cette crise va durer.»

Il a ainsi rappelé les mesures décidées ces derniers jours, à savoir la limitation au strict minimum des déplacements de tous les citoyens. «La règle, c'est de rester à la maison et de réduire le plus possible les contacts sociaux», a souligné Xavier Bettel. Les seules exceptions sont les déplacements professionnels, si le télétravail n'est pas possible. «Notre société doit pouvoir continuer de fonctionner et donc d'offrir des services pour ne pas complètement étouffer», a estimé le Premier ministre.

Il a également rappelé que les sorties pour les urgences médicales, les achats dans les pharmacies restent évidemment permises. Tout comme le sont celles pour les achats de nourriture. Sur ce point, il a ironisé en déclarant que «ce n'est pas le moment de créer une succursale de supermarché à la maison. J'en appelle à la responsabilité, à la solidarité et au bon sens de tous: les achats de prévisions ne sont pas nécessaires». Il n'y a ainsi pas de consignes générales dans les supermarchés comme la limitation du nombre de produits achetés par client.