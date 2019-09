Un anniversaire de rêve pour la Grande braderie

Depuis ce lundi matin et jusqu'à 18 heures, le cœur de Luxembourg-Ville bat au rythme de la Grande braderie. Des milliers de visiteurs affluent vers «l'événement commercial le plus important du pays» qui est organisé depuis 90 ans.

Maurice FICK Depuis ce lundi matin et jusqu'à 18 heures, le cœur de Luxembourg-Ville bat au rythme de la Grande braderie. Des milliers de visiteurs affluent vers «l'événement commercial le plus important du pays» qui est organisé depuis 90 ans.

Comme à ses débuts, lorsque personne ne s'attendait vraiment à une telle affluence, la Grande braderie de Luxembourg-Ville, aidée par une météo estivale, souffle ses 90 bougies en présence de très nombreux invités ce lundi 2 septembre, pile 90 ans après son lancement.

Dans le quartier de la gare d'abord et dans la Ville Haute une heure plus tard, la bourgmestre de Luxembourg, Lydie Polfer, le premier échevin, Serge Wilmes, le président de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL) Guill Kaempf et la vice-présidente, Mireille Rahme-Bley, ont marqué l'anniversaire de la «vieille dame» en partageant avec les visiteurs une tranche de «Bammkuch», le gâteau traditionnel.

Pour l'occasion, le quartier de la gare et de l'hyper-centre sont réservés aux seuls piétons. L'UCVL a créé un immense trait d'union entre les deux quartiers commerciaux sous la forme d'un tapis rouge entre la Spuerkeess à la rue Origer.

En plus des «prix doux» promis, l'union des commerçants a imaginé une série d'animations sur le thème des années 1920 puisque la première braderie avait vu le jour en septembre 1929. Ambiance «guinguette» sur la Place de Paris, danseurs de ces années folles dans l'Avenue de la gare et l'Avenue de la Liberté, animation musicale avec des sons des années 1920 sur la Place d'Armes, la journée doit être festive.

Anne Darin-Jaulin, directrice de l'Union commerciale de la Ville de Luxembourg (UCVL), explique ce qui est prévu plus en détail mais aussi tout le travail fait en amont en collaboration avec Luxtram pour parvenir à stopper exceptionnellement les travaux du tram ce lundi:

La Ville conseille aux visiteurs d'utiliser les transports en commun et de profiter des P+R Bouillon, Kockelscheuer ou Luxembourg-Sud A + B, régulièrement desservis par les autobus municipaux et permettant une liaison rapide vers le centre-ville et le quartier de la gare.

A l'occasion de la Grande braderie, les parkings de la Place de l'Europe au Kirchberg et du Fort Wedell dans le quartier de la gare «seront exceptionnellement gratuits ce lundi comme les transports en commun», assure Patrick Goldschmidt.

A noter que le Parking Royal Hamilius sera gratuit toute la journée pour les 250 premiers visiteurs qui présenteront au Cityshopping Info-Point le ticket de caisse d'un achat effectué à la braderie.