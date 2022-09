Le Grand-Duché a octroyé un «hospitainer», une solution médicale mobile et modulable pour pallier le manque d'hôpitaux dans la région, détruits lors de la catastrophe naturelle.

Un hôpital mobile

Un an après le séisme, le Luxembourg soutient toujours Haïti

Simon MARTIN Le Grand-Duché a octroyé un «hospitainer», une solution médicale mobile et modulable pour pallier le manque d'hôpitaux dans la région, détruits lors de la catastrophe naturelle.

Tout le monde a encore ces images du séisme de 2010 survenu à Haïti. Cette catastrophe naturelle avait couté la vie à pas moins de 230.000 personnes. Un souvenir qui hante les habitants de la république, qui ont eu toutes les peines du monde à panser leurs plaies physiques et psychologiques. Il y a un an, en août 2021, le triste scénario se répétait avec, pour autant, un bilan moins lourd de 2.248 morts. Toutefois, le bilan matériel était quant à lui très important avec près de 53.000 maisons détruites et plus de 77.000 autres endommagées.

Plusieurs écoles, mais aussi des structures sanitaires ont été détruites, dont le HCR de l’Asile dans les Nippes et le centre de santé de Coteaux, des établissements situés dans le sud du pays. Dès les premiers jours du drame, le Luxembourg a pris une part importante dans l'aide humanitaire à destination de la république haïtienne. Ainsi, plusieurs volontaires du groupe d'intervention chargé de missions de sécurité civile et de missions humanitaires du CGDIS s'étaient notamment rendus sur place afin d'apporter leur aide. Ces derniers ont d'ailleurs été récompensés et médaillés par le commissaire européen chargé de la gestion des crises en juin dernier.

Une plateforme de télécommunication d'urgence

Sur place, ils avaient notamment déployé la plateforme mobile de télécommunications par satellite «emergency.lu», dont l'objectif premier est de rétablir les moyens de communication (internet par exemple) après une catastrophe.

Un an plus tard, les réparations sont loin, très loin d'être terminées. Outre le fait que de nombreuses familles ayant perdu leur logement lors du séisme doivent encore se loger sous des tentes, le manque criant d'infrastructures sanitaires, détruites lors du cataclysme, est toujours bien réel. C'est là que le Grand-Duché intervient. En effet, via le Fonds des Nations unies pour la population, on apprend que le Luxembourg a octroyé à Haïti un «hospitainer», contraction de «hôpital» et «conteneur» comme vous l'aurez compris.

Une solution pour les femmes enceintes

Cette solution médicale mobile et modulable pallie donc le manque d'hôpitaux dans la région depuis peu. «Cet hospitainer comprend un bloc opératoire et fournira tous les services de santé que donnait l'hôpital communautaire de référence (HCR) avant son effondrement par le séisme du 14 août 2021», a indiqué le directeur départemental sanitaire des Nippes à l'UNFPA.

Ainsi, les femmes enceintes y ont notamment la possibilité de s'y rendre lors de l'accouchement ou lors d'une complication obstétricale. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a quelques jours, une première césarienne y a été effectuée. L'UNFPA rapporte que son représentant en Haïti, Saidou Kabore, a inscrit cette césarienne dans l'objectif «Zéro décès maternel évitable, particulièrement en situation humanitaire».

Le père de l'enfant a expliqué que si cet hospitainer n'avait pas été offert par le Luxembourg, sa femme n'aurait pas pu recevoir ces soins dans la région. «Je n'aurais pas trouvé de l’argent pour nous rendre dans un hôpital situé ailleurs dans le pays car les rues sont vides en raison d’une pénurie de carburant», a-t-il ajouté. «C’est une bonne chose qu’on nous ait donné cet hospitainer pour nous donner des soins».

Sur la question de l'aide humanitaire, le Luxembourg fait clairement figure de bon élève. Ainsi, en août dernier, Franz Fayot, ministre de la Coopération et de l’Action humanitaire, a expliqué que pour l'ensemble de l'année 2022, 65,15 millions d'euros sont planifiés dans le cadre de l'aide humanitaire et de l'aide au développement. Rappelons également qu'en 2021, près de 108 millions d'euros ont ainsi été dépensés par l'agence luxembourgeoise pour le développement LuxDev dans les nombreux pays où cette dernière intervient.

Et puis, il y a quelques jours, en réponse aux inondations dévastatrices survenues au Pakistan, la direction de la coopération au développement et de l'action humanitaire luxembourgeoise a accordé une contribution d'un total de 500.000 euros à l'appui des projets d'aide humanitaire au Pakistan de trois ONG luxembourgeoises, à savoir Handicap International Luxembourg, Caritas Luxembourg et Care in Luxembourg.

