Le Luxembourg s'apprête à lever certaines restrictions sanitaires ce vendredi selon RTL, dont la fin de la fermeture à 23 heures dans le secteur Horeca.

Luxembourg 2 min.

Pandémie au Luxembourg

Un allègement des mesures attendu ce vendredi

Thomas BERTHOL Le Luxembourg s'apprête à lever certaines restrictions sanitaires ce vendredi selon RTL, dont la fin de la fermeture à 23 heures dans le secteur Horeca.

Le dernier verre dans les bars et restaurants devait être pris avant 23 heures depuis fin décembre. Mais cela pourrait rapidement changer, car cette contrainte pourrait être bientôt levée. Selon les informations de RTL, le gouvernement compte alléger cette restriction, ainsi que les règles du CovidCheck dans le sport et la culture.

La nouvelle loi Covid est adoptée par la Chambre La nouvelle loi Covid a été votée par la Chambre des députés ce mardi. Le texte comporte notamment l'augmentation de la durée de validité du certificat vaccinal.

Contacté, le directeur de l'Horesca François Koepp constate que cette fermeture contrainte pour le secteur a eu un certain coût pour les établissements: « Nous le jugeons à près de 15 à 25% en moins sur le chiffre d'affaires selon le type d’entreprise et pour les établissements de nuit à moins de 70%, voire même plus, selon la situation géographique.»

Le conseil du gouvernement s'est déjà réuni ce mercredi pour évoquer la situation sanitaire et ce vendredi, une nouvelle réunion est prévue afin d'approuver une nouvelle loi Covid, indique RTL. Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) et la ministre de la Santé (LSAP) devraient donc présenter de nouvelles mesures, comme lors des précédentes éditions.

Une situation tendue dans les hôpitaux

Ces annonces interviennent alors que le dernier rapport hebdomadaire de la Santé fait état d'une légère baisse de personnes testées positives au covid. Mais la situation reste toutefois tendue dans les hôpitaux, selon le directeur général du Centre Hospitalier de Luxembourg (CHL) Romain Nati. «Avec la forte contagiosité du variant Omicron, nous sommes confrontés à d'autres problèmes. Nous avons ainsi plus de patients qui viennent pour d'autres soucis de santé, dont le test PCR est positif, et ces patients ont besoin d'une prise en charge particulière», a-t-il expliqué sur les ondes de 100,7. Comme dans les autres hôpitaux, près de 10% du personnel du CHL est en arrêt maladie à cause du virus.

D'autres pays ont déjà assoupli leurs mesures, comme le Danemark ou encore la France où le télétravail et le port du masque à l'extérieur ne sont plus obligatoires.

Face à l'assouplissement des mesures sanitaires dans plusieurs pays, le directeur général de l'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus préfère jouer la carte de la prudence. Il a averti qu'il était «prématuré pour tout pays» de crier victoire face à la pandémie de covid.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.