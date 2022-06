Ce fut un événement lorsqu'en mars, un aigle impérial avait été observé pour la première fois dans le pays. On apprend que l'oiseau a été abattu en Autriche.

Un aigle impérial qui a traversé le Luxembourg a été abattu

Dustin MERTES

Fin mars, l'aigle impérial «Artesimia» s'était arrêté au Grand-Duché, plus précisément à Clervaux, lors d'une tournée européenne inhabituellement longue. Normalement, l'aire de répartition de ce rapace s'étend du sud-est de l'Europe centrale jusqu'au lac Baïkal en Sibérie. Sa limite occidentale de répartition se situe en fait dans l'est de l'Autriche, d'où «Artesimia» était également originaire.

C'est là que l'oiseau femelle a été abattu par un inconnu au retour de son voyage inhabituellement long en Europe et qu'il a été si gravement blessé qu'il a dû être euthanasié, comme le rapporte BirdLife Autriche. «Les examens ont révélé que l'oiseau avait manifestement été blessé par balle alors qu'il était assis. La balle a traversé les deux pattes et les a pratiquement sectionnées. Des fractures ouvertes et une perte de sang massive ont été la conséquence de la mort de l'animal», a déclaré Matthias Schmidt, un défenseur de la nature de Birdlife, cité par vienna.at.

«Il est triste et honteux qu'Artemisia ait été accompagnée avec bienveillance par le public lors de son long voyage à travers l'Europe et qu'elle ait été poursuivie de manière aussi brutale à peine rentrée chez elle», poursuit Schmidt. La police enquête désormais.

Un voyage inhabituel

La femelle avait éclos l'année dernière près du lac de Neusiedl, dans l'est de l'Autriche. Le 27 juin 2021, l'organisation de protection des oiseaux Birdlife Autriche a posé un émetteur sur le jeune oiseau et l'a relâché. En automne, l'animal a entamé son voyage en direction de la Grèce. Au même moment, son frère percutait une éolienne en Autriche. Le voyage en Méditerranée était déjà inhabituel, car les aigles impériaux passent en principe l'hiver en Europe centrale, comme l'a indiqué l'expert en rapaces Schmidt dans un communiqué de presse.

Via birdlife.at, il a été possible de suivre la suite du voyage de l'animal qui, début mars, a traversé les Balkans pour revenir en Autriche et de là, continuer en direction de l'Allemagne. Après un détour par les Pays-Bas et la Belgique, «Artesimia» s'est finalement posé au nord du Luxembourg pour y passer la nuit. De là, l'aigle impérial s'est dirigé vers la France avant d'entamer son retour vers sa patrie, un voyage qui a été fatal pour l'oiseau.

Plus que 2.500 à 9.999 exemplaires

La raison de son long voyage est inconnue. «Les aigles impériaux n'atteignent la maturité sexuelle qu'à l'âge de six ans et cherchent alors de nouveaux territoires», explique Patric Lorgé de la Centrale ornithologique de natur&ëmwelt.

Avant cela, certains «partent pour un long voyage», et il arrive parfois que les animaux se perdent en route. Le changement climatique pourrait également être une raison de la recherche supposée d'une nouvelle patrie. Selon l'Organisation mondiale de la protection de la nature, il ne reste plus que 2.500 à 9.999 spécimens adultes d'Aquila heliaca dans le monde. Avec une envergure de plus de deux mètres, l'aigle impérial de l'Est est l'un des plus grands rapaces d'Europe.

Cet article a été publié pour la première fois sur www.wort.lu/de



