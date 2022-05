Pour fréquenter leurs amis, se déplacer ou encore s'habiller, s'ils ne gagnent pas encore de salaire, les adolescents luxembourgeois ont tout de même besoin d'un budget chaque mois pour vivre décemment.

Un adolescent luxembourgeois a besoin de 700 euros par mois

Laura BANNIER Pour fréquenter leurs amis, se déplacer ou encore s'habiller, s'ils ne gagnent pas encore de salaire, les adolescents luxembourgeois ont tout de même besoin d'un budget chaque mois pour vivre décemment.

Ils ont beau vivre chez leurs parents, les adolescents luxembourgeois ne sont pas des ermites. Et avoir une vie sociale, cela peut vite coûter cher. C'est un constat que le Statec s'est efforcé de chiffrer, l'intitulant le ''budget minimum des adolescents''. Dévoilé ce mercredi 4 mai, ce dernier s'élève à des montants compris entre 593 et 698 euros par mois et par jeune.

La facture varie en fonction du genre, mais également de l'âge de l'ado. Ainsi, un garçon de 15 ans coûte 592,8 euros par mois à sa famille, quand une fille de 17 ans aura besoin de 697,8 euros «pour vivre de façon décente chez ses parents», selon les calculs de l'institut national de statistiques. Notons tout de même que ce budget de référence a été établi grâce à des prix relevés majoritairement entre juin et septembre 2021, et qu'il ne prend donc pas en compte la récente accélération de l'inflation, qui s'est accentuée depuis le début du conflit armé russo-ukrainien.

Avec un taux d'inflation qui se chiffre à 5,6% entre juin 2021 et mars 2022, le Statec estime qu'il faudrait légèrement revoir ses calculs. En appliquant ce montant aux budgets des adolescents, un garçon de 15 ans aurait besoin de 626 euros en mars 2022, tandis qu'une fille de 17 ans dépenserait l'équivalent de 737 euros, soit respectivement 33 et 39 euros d'augmentation.

293 euros pour manger

Ces chiffres ne sont pas déterminés arbitrairement, mais sont bien le fruit d'une méthodologie européenne qui «reprend tous les besoins indispensables des jeunes résidents du Luxembourg», indique l'institut. Lecture de la littérature scientifique, interrogation d'experts mais également discussions avec les principaux intéressés ont donc permis d'établir les montants. Au total, une dizaine de paniers comportant articles et services nécessaires aux besoins spécifiques des adolescents ont été concoctés par les statisticiens.

A l'intérieur de ces paniers sont donc répertoriés différents postes de dépenses. Le premier, et de loin, est l'alimentation, qui se chiffre à 293,1 euros, autant pour le garçon que pour la fille. La vie sociale, qui agrège les fêtes, les sports ou encore les loisirs, arrive ensuite avec un budget mensuel estimé à 139 euros pour le garçon, et 134,7 euros pour la fille. L'habillement complète le podium, un garçon nécessitant 65,4 euros par mois pour se vêtir et se chausser, là où une fille en dépensera 64,9 euros, n'en déplaise aux préjugés. «Ce panier vise un niveau de consommation minimum», souligne le Statec.

A l'ère du tout numérique, la vie sociale des jeunes prend également toute sa place sur internet. Ainsi, il faut ajouter au panier 19,7 euros de produits multimédias, qui équivalent au coût de leur équipement numérique pour garder le contact avec leurs amis et se divertir.

Fréquenter le système scolaire luxembourgeois représente également un coût chiffré par les statisticiens à 26,3 euros par jeune et par mois. Un total qui comprend l'achat du matériel scolaire, l'équipement du bureau pour la maison ou encore la location d'une tablette. Côté mobilité, la facture est résolument moins salée puisqu'elle s'élève à quatre euros par mois pour un garçon de 15 ans, pour l'utilisation d'un vélo et de ses accessoires, en raison de la gratuité des transports en commun au Luxembourg. A l'âge de 18 ans, ce poste de dépense augmente de 100 euros si le jeune se décide à passer son permis.



Une démarche vaste

Dans ce calcul ne sont en revanche pas pris en compte le prix du loyer ou encore celui de l'utilisation des biens partagés, comme la voiture ou les équipements du foyer. En effet, l'hypothèse centrale de ce projet au long cours, réalisé sur les années 2020 et 2021, est que les adolescents vivent encore chez leurs parents. Grandissant dans le noyau familial tout en prenant leur indépendance en passant du temps avec leurs amis et en réalisant des activités comme le sport en club, les jeunes vivent une dualité qui leur est propre.

Le chiffrage de ces budgets de référence, ou budgets minimums, est une démarche vaste entreprise par le Statec, qui ne se limite pas aux seuls adolescents. Celle-ci permet de chiffrer, pour chaque type de ménages, le montant correspondant aux «besoins essentiels dont chacun a besoin pour vivre et prendre part à la société contemporaine», et non un budget moyen des ménages.

Ainsi, le budget minimum d'une famille composée de deux adultes et de deux adolescents, à savoir un garçon de 15 ans et une fille de 17 ans s'élève à 4.697,2 euros selon le Statec. Ce montant comprend les coûts évoqués ci-dessus, auxquels s'ajoutent les besoins et coûts associés aux parents et au ménage, à savoir le coût du logement (loyer, factures d'énergies, assurances, entretien), estimé à 1.738,4 euros par mois. L'alimentation, elle, compte pour un total de 1.177,7 euros par mois.

