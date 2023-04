Luxinnovation et le List collaborent ensemble pour développer un centre d'innovation dédié aux procédés et matériaux composites durables. Celui-ci cible particulièrement le secteur des transports locaux.

Budget de plus de 16 millions d'euros

Un accord scellé entre deux agences de technologies luxembourgeoises

Luxinnovation et le List collaborent ensemble pour développer un centre d'innovation dédié aux procédés et matériaux composites durables. Celui-ci cible particulièrement le secteur des transports locaux.

Un rapprochement acté dans le domaine des technologies au Luxembourg. Les deux agences, Luxinnovation et le Luxembourg Institute of Science and Technology (LIST), ont signé ce mardi 4 avril un accord de coopération fait savoir ce jeudi le ministère de l'Economie dans un communiqué. Que prévoit cet accord? Celui-ci concerne le développement du centre d'innovation dédié aux procédés et matériaux composites durables (SCMM en anglais).

Ce centre a été créé par le LIST en décembre 2022 avec le soutien du ministère de l'Économie et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi que plusieurs acteurs de l'industrie. Ces acteurs ont cofinancé l'initiative avec un budget de plus de 16 millions d'euros.



«Le SCMM offre non seulement aux entreprises luxembourgeoises d'immenses opportunités pour réaliser des projets innovants dans le domaine des matériaux composites durables, mais nous aide également à attirer des entreprises internationales innovantes pour développer de nouvelles technologies au Luxembourg», se réjouit Sasha Baillie, CEO de Luxinnovation.



L'objectif du centre est de développer des matériaux composites durables et ultralégers adaptés à diverses applications de mobilité dans les secteurs du ferroviaire, de l'espace, de l'aéronautique et de la future mobilité aérienne urbaine font savoir les acteurs concernés.

Le but est ainsi de lutter contre les effets du changement climatique et d'atteindre les objectifs de zéro émission nette d'ici 2050. Le SCMM cible particulièrement le secteur des transports locaux qui représente actuellement la majorité des émissions de gaz à effet de serre au Luxembourg.

De grands constructeurs automobiles, aérospatiaux, aéronautiques et ferroviaires en Europe, dont Toyota, Airbus, Thales Alenia Space et Alstom, sont déjà impliqués dans l'effort et apporteront leurs idées sur les exigences technologiques de la mobilité de l’avenir, fait encore savoir le communiqué du ministère de l'Economie.



