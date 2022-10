Un accord conclu aujourd'hui ouvre la voie à une collaboration directe entre la direction de la Défense luxembourgeoise et Virgin Orbit pour développer des capacités spatiales réactives qui bénéficieraient entre autres aux alliés.

Luxembourg 2 min.

Pour l'OTAN et les Alliés

Un accord pour développer les capacités spatiales réactives

Un accord conclu aujourd'hui ouvre la voie à une collaboration directe entre la direction de la Défense luxembourgeoise et Virgin Orbit pour développer des capacités spatiales réactives qui bénéficieraient entre autres aux alliés.

Un accord important a été signé ce mardi entre la direction de la Défense luxembourgeoise et Virgin Orbit. Il ouvre la voie à une collaboration directe pour le développement de capacités spatiales réactives qui bénéficieraient à l'OTAN et à d'autres alliés en Europe.

Le cœur du bataillon binational sera implanté à Arlon Le «centre de gravité» du futur bataillon belgo-luxembourgeois de reconnaissance sera localisé à Arlon. Des antennes seront situées en terre luxembourgeoise, à Diekirch, et côté belge, à Marche-en-Famenne.

Le vice-Premier ministre et ministre de la Défense, François Bausch, et Virgin Orbit ont signé une lettre d'intention à Luxembourg qui «marque donc le début du processus de développement de capacités spatiales réactives». Elles comprennent une infrastructure de lancement mobile qui serait basée au Luxembourg, mais disponible pour les partenaires de l'OTAN et d'autres alliés sur le continent européen.

Dans le cadre de cet accord, Virgin Orbit, en étroite coordination avec la direction de la Défense du Luxembourg, évaluera «comment une capacité spatiale réactive pourrait être basée au Luxembourg et optimisée pour être utilisée par l'OTAN et d'autres alliés européens».

Développer des capacités spatiales haut de gamme

«La Défense luxembourgeoise est constamment à la recherche de nouveaux moyens pour renforcer son rôle de partenaire de référence dans le domaine spatial. Comme le souligne notre stratégie spatiale, nous voulons contribuer à l'effort commun en matière de défense en développant des capacités spatiales haut de gamme et en assurant l'accès à l'espace grâce à des capacités de lancement de satellites résilientes», a commenté François Baush après la signature de la lettre d'intention.

Nous ne pouvons pas vous montrer ce contenu. Vous n'avez pas donné votre accord pour que ce contenu intégré provenant de twitter. Cliquez ici pour modifier vos préférences, puis rechargez la page. Donnez votre consentement

Dans le cadre de cette initiative, Virgin Orbit élaborera un plan pour le développement, la livraison, la mobilisation et le maintien des équipements de soutien au sol LauncherOne et d'autres infrastructures de lancement réactives qui seraient allouées à l'usage des alliés.

Un réseau de spatioports

Virgin Orbit et le ministère de la Défense s'engageront également auprès de partenaires intéressés par l'utilisation de cette capacité et détermineront les structures opérationnelles et les exigences nécessaires à la fourniture d'une infrastructure de lancement réactive au Luxembourg. Celle-ci permettrait aux nations alliées d'effectuer des lancements horizontaux à partir d'un réseau de spatioports actifs et en attente en Europe. «Nous sommes impatients de travailler avec la direction de la Défense luxembourgeoise pour explorer comment le système LauncherOne flexible et mobile de Virgin Orbit peut fournir des missions spatiales réactives de bout en bout pour renforcer la résilience de l'OTAN et d'autres alliés», a déclaré de son côté Dan Hart, PDG de Virgin Orbit.

«À l'approche du premier lancement historique au Royaume-Uni et des annonces récentes visant à apporter une capacité de lancement aérien dans d'autres parties du monde, cette initiative au Luxembourg résonne comme une autre étape importante dans notre voyage pour permettre un accès spatial résilient en fournissant une infrastructure de lancement mondiale qui change la donne.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.