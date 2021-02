Après deux jours de trêve, l'épidémie a fait une victime supplémentaire. Un an après la découverte du premier cas covid au Luxembourg, les hôpitaux du pays revoient affluer les patients positifs.

Luxembourg 2 min.

Un 638ème décès lié au covid officialisé

Après deux jours de trêve, l'épidémie a fait une victime supplémentaire. Un an après la découverte du premier cas covid au Luxembourg, les hôpitaux du pays revoient affluer les patients positifs.

Un an tout juste après le premier cas covid au Luxembourg, la Task Force Research n'est guère optimiste pour les mois à venir. En l'état actuel des mesures sanitaires et de la survenue des nouveaux variants, elle prévoit un pic d'infection pour mai. Avec près de 500 nouveaux cas chaque jour. Autant dire qu'à deux semaines de réviser la loi covid, le gouvernement va faire face à un nouveau défi.

Sur les 8.337 tests effectués, 122 se sont donc révélés positifs, selon les données du ministère de la Santé. Soit un taux de positivité de 1,46%.



Depuis mars 2020, 55.435 cas positifs au covid ont donc déjà été détectés. Pour mémoire, les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le ministère de la Santé fait état de 93 malades atteints du virus toujours hospitalisés au Luxembourg (+7 depuis la veille). Parmi eux, 20 se trouvent en soins intensifs (+2).

Les États-Unis sont, en chiffres absolus, le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 511.998 décès pour 28.554.688 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Après les USA, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 254.221 morts et 10.517.232 cas, le Mexique avec 185.257 morts (2.084.128 cas), l'Inde avec 157.051 morts (11.096.731 cas), et le Royaume-Uni avec 122.705 morts (4.170.519 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 190 décès pour 100.000 habitants, suivi par la République tchèque (190), la Slovénie (185), le Royaume-Uni (181) et l'Italie (161).





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.