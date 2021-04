Pour la deuxième année consécutive, le Luxembourg sera privé de célébrations officielles dans deux mois, situation sanitaire oblige. Xavier Bettel a aussi annoncé le report de l'hommage aux victimes du covid.

Un 23 juin sans fête nationale à nouveau

Pour la deuxième année consécutive, le Luxembourg sera privé de célébrations officielles dans deux mois, situation sanitaire oblige. Xavier Bettel a aussi annoncé le report de l'hommage aux victimes du covid.

Pas de parade, pas de grands discours à la Philharmonie, certainement pas de feux d'artifice non plus. Les années passent, le covid reste et déjà le Premier ministre luxembourgeois a pris les devants: le 23 juin, le pays ne pourra célébrer sa fête nationale comme il le fait traditionnellement. Pour Xavier Bettel, il est encore trop tôt pour envisager pareil événement de masse : «Nous ne voulons pas prendre de risque supplémentaire, tant que nous n'aurons pas de signal clair qui dira que nous pourrons enlever les masques».

Quand les communes revisitent la Fête nationale Contraintes d'annuler les traditionnelles célébrations du 23 juin, de nombreuses entités rivalisent de créativité en mettant sur pied un programme de remplacement. Certains plus originaux que d'autres.

Déjà en 2020, la fête nationale dans la capitale s'était contentée d'un bref cérémonial au monument national de la solidarité luxembourgeoise. Rien de plus dans la capitale. Les communes avaient elles aussi fait une croix sur les manifestations populaires; les plus créatives organisant des petits happenings conviviaux déjà dans le respect strict des gestes barrières.

De fait, le Premier ministre a tenu aussi à annoncer, mercredi soir, que ce 23 juin ne verrait pas se tenir l'hommage promis aux victimes du covid et aux personnels soignants. Ce choix avait été acté mais cette fois, Xavier Bettel ajoute un autre argument pour justifier le report de cette célébration, première du genre : «Il ne serait pas opportun de tenir une cérémonie de la sorte alors que la pandémie court toujours et que des gens continuent à mourir.»

A ce jour, le covid-19 est à l'origine de 788 décès au Luxembourg (dont trois après vaccination, a officialisé le gouvernement).





