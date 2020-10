A la suite des chiffres particulièrement alarmants communiqués samedi, la direction de la Santé fait état ce dimanche d'une nouvelle victime du covid-19. Par ailleurs, 491 nouvelles contaminations ont été dépistées pour 10.366 tests PCR réalisés.

Un 145ème décès recensé ce dimanche

A la suite des chiffres particulièrement alarmants communiqués samedi, la direction de la Santé fait état ce dimanche d'une nouvelle victime du covid-19. Par ailleurs, 491 nouvelles contaminations ont été dépistées pour 10.366 tests PCR réalisés.

A la suite du bilan catastrophique établi par le ministère de la Santé, samedi, qui indiquait trois décès et 862 cas de contamination, le Luxembourg déplore un décès de plus et 491 nouvelles infections par le covid-19, 24 heures plus tard.

Un chiffre à mettre en rapport avec ceux des week-ends précédents, nettement inférieurs, même si la direction de la Santé indique avoir effectué 10.366 tests. Par ailleurs, le taux de positivité s'établit à 4,74%.

Face à ces pics de contaminations, un couvre-feu, de 23h à 6h, ne devrait plus tarder à entrer dans les faits, et ce pour un mois. Cela sera fait sitôt que la Chambre des députés aura donné son aval à cette mesure inédite depuis le début de la crise sanitaire.

Le nombre de décès s'établit donc ce dimanche à 145 décès depuis le début de la crise sanitaire. Une mortalité qui frappe particulièrement les personnes âgées.



Avec ces 491 nouveaux cas, le Luxembourg dénombre à ce jour 15.622 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation apparaît stable. 86 patients infectés sont actuellement pris en charge dans un service de santé au Luxembourg, dont 10 en soins intensifs.

La journée de BGL Ligue reportée Alors que la moitié des matches de la 9e journée de BGL Ligue avait dû être annulée à cause de cas positifs au covid-19, la FLF a pris la décision de remettre les quatre autres rencontres prévues ce dimanche 25 octobre à une date ultérieure.

Nouvelles restrictions en Italie



Après les chiffres record de nouvelles contaminations, l'Italie a décidé de renforcer les restrictions contre le coronavirus, en dépit des manifestations ces derniers jours à Rome et Naples contre le couvre-feu instauré dans trois régions. Cinémas, théâtres, salles de gym et piscines vont devoir fermer à partir de lundi, jusqu'au 24 novembre. Les bars et restaurants devront cesser de servir après 18h. Quelque 20.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés en 24 heures en Italie, selon le comptage annoncé par les autorités samedi.

Vers un couvre-feu en Espagne

Le gouvernement espagnol se prépare à décréter dimanche un nouvel état d'urgence sanitaire, afin de permettre notamment l'instauration d'un couvre-feu dans certaines régions du pays, qui a dépassé il y a quelques jours le million de cas confirmés de covid-19. Il s'agira du deuxième état d'urgence sanitaire de l'année au niveau national en Espagne, après celui proclamé en mars pour contenir la première vague du coronavirus et qui avait duré jusqu'en juin.

Plus de 42,69 millions de cas La pandémie a fait au moins 1,15 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11h GMT. Plus de 42,69 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués. La Colombie a dépassé samedi la barre du million de cas.

Les Etats-Unis, qui ont enregistré samedi un nombre record de cas pour le deuxième jour consécutif, sont le pays le plus endeuillé avec 224.906.morts. Viennent ensuite le Brésil avec 156.903 morts, l'Inde (118.534), le Mexique (88.743) et le Royaume-Uni (44.745).

