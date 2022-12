«Ukrainkrich» a été sacré mot de l'année 2022

De tous les mots qui ont rythmé l'année 2022, c'est «Ukrainkrich», comprendre la «guerre d'Ukraine», qui a été nommé mot de l'année 2022 par le «Wuert vum Joer» organisé par RTL et 100,7.

Laura BANNIER De tous les mots qui ont rythmé l'année 2022, c'est «Ukrainkrich», comprendre la «guerre d'Ukraine», qui a été nommé mot de l'année 2022 par le «Wuert vum Joer» organisé par RTL et 100,7.

La pandémie de covid-19 ne serait-elle plus qu'un lointain souvenir? C'est un constat qui peut être tiré au vu des résultats du mot de l'année. La troisième édition du classement, qui s'inspire de l'édition allemande, qui existe depuis 1971, a sacré «Ukrainkrich» (la guerre d'Ukraine).

Depuis sa création en 2020, c'est donc la première fois que le coronavirus ne truste pas le haut du classement. Ainsi, après «Corona» en 2020, et «Boosteren» en 2021, l'actualité rythme encore et toujours l'élection du mot de l'année en 2022, un classement organisé par le Zenter fir d'Lëtzebuerger Sprooch (ZLS), en collaboration avec les radios RTL et 100.7.

À l'image de ses prédécesseurs, «Ukrainkrich» a dû se confronter à pas moins de 170 mots différents proposés par 335 personnes entre la fin novembre et début décembre. Si certains comme les néologismes «fräitesten», «liben», ou «früstücken» n’ont été proposés qu'une seule fois, d'autres ont été bien plus populaires.

Un classement teinté par l'actualité

Et c'est justement parmi les mots le plus fréquemment mentionnés que le ZLS a réalisé une présélection de 20 mots. «Ukrainkrich» a ainsi passé cette première épreuve haut la main, et a été présenté à un jury, à côté de 19 autres mots, composé de Marc Barthelemy, commissaire à la langue luxembourgeoise, Myriam Welschbillig, présidente du Conseil de la langue luxembourgeoise, Dr. Sara Martin, représentée par le ZLS, Yves Stephany, directeur des programmes de 100.7 et Andy Brücker, journaliste de RTL.

Après avoir réduit la liste de 20 à 10 mots, les membres du jury se sont mis d'accord pour établir un classement de cinq mots, élisant ainsi «Ukrainkrich» comme mot de l'année 2022.

La suite du classement est, elle aussi, teintée par l'actualité. On retrouve ensuite «Energiekris» (crise énergétique) en deuxième position, et «Präisdeckel» (plafonnement des prix) à la troisième place. «Klimakris» (crise climatique), finit au pied du podium devant «Index», à la cinquième position.

Au-delà de l'originalité du terme, c'est donc bien le sens du mot qui a plus majoritairement influencé le choix du jury. «La guerre d'agression de la Russie contre l'Ukraine a marqué l'année comme aucun autre événement», motivent ainsi les membres de ce jury, qui ont décidé de combiner le mot «guerre», à celui d'«Ukraine» pour créer ce nouveau mot de l'année. En effet, parmi les propositions des participants, le conflit russo-ukrainien était mentionné sous différentes formes, de «guerre» à «opération spéciale».

Les mots des préoccupations

Conséquence du premier, le second mot, «Energiekris» (crise énergétique), a rythmé l'année. Entre hausse des prix, impératifs de réduction de la consommation, pression diplomatique, ou encore aides ciblées du gouvernement, l'énergie est devenue une préoccupation du quotidien. Le terme souligne par ailleurs «l'importance de la question de l'énergie et des ressources en général pour l'avenir de l'humanité», note le jury.

Le troisième mot, lui aussi, sonne comme une suite logique. «Präsdeckel» (plafonnement des prix) renvoie à l'envol des prix de l'électricité, du gaz et du carburant, et aux mesures de plafonnement qui ont été nécessaires par la suite.

Un regard chez nos voisins Le mot de l'année s'élit aussi à l'étranger! Alors qu'en Allemagne, la Gesellschaft für deutsche Sprache a choisi «Zeitenwende» (tournant, en référence à l'invasion russe en Ukraine), l'Autriche a choisi l'inflation comme mot de l'année. En Suisse, c'est l'expression «pénurie d'électricité» qui a été sacrée mot de l'année, tandis que le dictionnaire Oxford a jeté son dévolu sur le «mode gobelin», ce comportement qui consiste à rejeter les normes ou les attentes sociales.

L'autre crise du top 5, c'est la crise climatique, «Klimakris», qui fait son apparition à la quatrième place. Tout aussi mondiale que celle de l'énergie, elle est intimement liée à cette dernière, «même si cette crise a été recouverte, par moments, par la crise ukrainienne», souligne le jury.

Véritable préoccupation en cette période d'inflation élevée, l'«Index», grappille presque logiquement la cinquième place du classement. Le mécanisme général d'augmentation des salaires aura beaucoup fait parler de lui cette année, au fil des tripartites. Il ne disparaîtra pas de sitôt des conversations des résidents et des frontaliers, trois tranches indiciaires étant prévues par le Statec en 2023.

