Deux experts du CGDIS avaient été envoyés, respectivement le 7 et le 9 février, dans la zone sinistrée à la suite du séisme en Turquie. Ils ont été relevés ce dimanche 19 février.

Relève

Turquie: deux secouristes luxembourgeois ont terminé leur mission

(pam) - Après 15 jours de mission en Turquie, les deux premiers secouristes du CGDIS envoyés sur les lieux du séisme - qui s'est produit le 6 février et qui a fait plus de 41.000 morts - ont été relevés ce dimanche 19 février.

En effet, dès les premières heures après le tremblement de terre dévastateur en Turquie et en Syrie, le Grand-Duché avait pris sa part dans l'élan international pour venir en aide, financièrement, matériellement et humainement, aux victimes. «En date des 7 et 9 février 2023, l’État luxembourgeois a déployé deux membres du groupe d'intervention chargé de missions humanitaires (Humanitarian Intervention Team, HIT) du corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) en Turquie», rappelle le CGDIS.

Le premier est un expert en technologies de l'information et de la communication et «a procédé à la mise en place d’un premier dispositif de la plateforme mobile de télécommunications par satellite ''emergency.lu'' afin de soutenir le rétablissement des services de télécommunication dans la région». Le deuxième est expert en matière de logistique.

«Tous deux avaient été envoyés en mission dans le cadre du partenariat du réseau IHP (International Humanitarian Partnership), dont le CGDIS est membre, afin de soutenir l'équipe d'intervention d'urgence du système des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination de catastrophes (UNDAC)», souligne encore le communiqué commun du ministère de l'Intérieur et du CGDIS.

Après deux semaines sur le terrain, ces deux experts sont donc remplacés. «Procéder de la sorte permet, d’une part, d’assurer que la Turquie continue de bénéficier de l’assistance nécessaire, tenant compte de la gravité et de l’urgence de la situation à laquelle elle fait face, et, d’autre part, de préserver l’état de santé physique et psychique des experts envoyés.»

A noter que le 12 février, un troisième secouriste luxembourgeois, lui aussi membre de l'Humanitarian Intervention Team avait été envoyé en Turquie.

«L’État luxembourgeois continue de s’engager et de soutenir la solidarité européenne, s’inscrivant dans le cadre de l’aide internationale fournie aux victimes de la zone sinistrée en Turquie», conclut le communiqué.



