Les réacteurs de Cattenom «n'étaient pas conçus pour durer 40 ans», rappelle Claude Turmes qui s'inquiète de «l'état de délabrement des équipements». Le ministre de l'Energie propose de créer une «grande usine à Thionville» pour produire de l'énergie solaire.

Luxembourg 2 min.

Turmes voit une centrale solaire à la place du nucléaire

Maurice FICK Les réacteurs de Cattenom «n'étaient pas conçus pour durer 40 ans», rappelle Claude Turmes qui s'inquiète de «l'état de délabrement des équipements». Le ministre de l'Energie propose de créer une «grande usine à Thionville» pour produire de l'énergie solaire.

Crachant ses nuages de vapeur à une dizaine de kilomètres à peine du Luxembourg, la centrale nucléaire de Cattenom, est à nouveau dans le collimateur du gouvernement de Xavier Bettel, et en première ligne des Verts. Carole Dieschbourg, ministre de l'Environnement, et Claude Turmes, ministre de l'Energie ont, dans une lettre officielle datée du 15 novembre, attiré l'attention du directeur de l'ASN (Autorité de sécurité nucléaire) sur la nature transfrontière des questions de sécurité.

Les vagues de chaleur impactent directement Cattenom La multiplication des épisodes de fortes températures estivales n'est pas sans conséquences pour le site lorrain. L'Autorité de sûreté nucléaire étudie donc l'impact de ces phénomènes, notamment sur l'eau de la Moselle, source de refroidissement et élément indispensable à la production d'électricité.

Cattenom est le deuxième site en France en production installée (les quatre réacteurs produisent 1.300 mégawatts chacun) et l'ambition de son directeur de faire tourner la centrale 60 ans, donc 20 ans de plus que prévu, inquiète sérieusement Claude Turmes car «aujourd'hui nous savons que Cattenom n'est pas aussi sûr que les nouveaux réacteurs».

Invité de la «minute des frontaliers» ce 22 novembre sur France Bleu Lorraine, le ministre de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, a enfoncé le clou:

Claude Turmes ne manie pas la langue de bois, comme à son habitude et, annonce au nom du gouvernement Bettel qu'«on fera tout juridiquement, politiquement, au niveau de la politique énergétique, pour que le réacteur ne soit pas prolongé».

Claude Turmes explique clairement que le gouvernement luxembourgeois fera tout pour que la durée de vie des réacteurs de Cattenom ne soit pas prolongée. Photo: Chris Karaba

Et l'élu vert n'est pas venu, les mains vides. Il parle des alternatives comme l'énergie solaire, les éoliennes sur terre et en mer. Mieux, Claude Turmes propose «une production d'énergie solaire dans une grande usine à Thionville dans une zone industrielle, avec ça on crée de l'emploi beaucoup plus pérenne, on aurait une vraie alternative au niveau énergie».



Au problème crucial des près de 1.300 salariés embauchés par la centrale, sans oublier les 800 sous-traitants, Claude Turmes a aussi une réponse toute prête: «Ceux qui disent que la fermeture va provoquer un trou dans l'économie lorraine se trompent, les chiffres ne le montrent pas».

Visite guidée: Dans les entrailles de la centrale de Cattenom Nous avons visité la centrale nucléaire de Cattenom pour tâcher de comprendre ce qui se passe sur ces 415 hectares près de nos frontières. Visite guidée, y compris dans la partie nucléaire des installations…