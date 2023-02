Ce lundi 6 février, les CFL font le point sur les travaux de remise en état du tunnel ferroviaire Schieberg, sur la ligne du Nord. Un effondrement avait eu lieu fin août. Il rouvrira bien mi-avril.

Réouverture mi-avril

Tunnel ferroviaire Schieburg: le planning est tenu

Pascal MITTELBERGER Ce lundi 6 février, les CFL font le point sur les travaux de remise en état du tunnel ferroviaire Schieberg, sur la ligne du Nord. Un effondrement avait eu lieu fin août. Il rouvrira bien mi-avril.

Depuis la fin du mois d'août 2022, certains usagers de la ligne ferroviaire du Nord (ligne 10) vivent une galère quotidienne, avec un temps de trajet rallongé. En cause: l'effondrement, samedi 27 août, d'une partie du tunnel Schieburg, près de Kautenbach. Conséquence: les trains ne circulent plus sur le tronçon entre Clervaux et Kautenbach, des bus de substitution ont été mis en place.

Ce lundi 6 février, les CFL font un point d'étape sur le chantier de remise en état de l'infrastructure et veulent rassurer les voyageurs: le planning des travaux est tenu et le tunnel rouvrira bien mi-avril, après les vacances scolaires de Pâques, confirme l'entreprise ferroviaire. Cette date avait déjà été donnée en novembre, lors d'une conférence de presse, après que le ministre de la Mobilité François Bausch eut donné le (faux) espoir d'une réouverture au mois de décembre.

Des forages pour injecter du béton et stabiliser la roche

«Des travaux préparatoires ont été effectués comme prévu, notamment la mise en place d'un accès routier à la partie sud du tunnel Schieburg permettant la livraison et le déplacement du matériel technique ainsi que l'évacuation de l'éboulis dans le futur», indiquent les CFL.

Les analyses pour évaluer la stabilité de la masse rocheuse au-dessus du tunnel ont été réalisées, et les travaux de stabilisation ont démarré. «Sept forages d'une longueur de 75 mètres chacun et d'un diamètre proche des 200 millimètres ont déjà été effectués pour permettre l'injection de béton coulis. Autour de 50 de ces forages sont prévus selon le planning pour stabiliser la zone altérée de la roche qui se trouve au-dessus du tunnel», poursuivent les CFL. Des travaux de stabilisation ont également eu lieu dans le tunnel.

Les bus de substitution resteront évidemment en place jusqu'à la fin du chantier de remise en état du tunnel. Les horaires et trajets précis sont disponibles dans les outils de recherche d'itinéraire du site Internet des CFL et sur mobiliteit.lu.

