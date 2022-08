La violence psychologique ne laisse pas de cicatrices, mais marque les victimes à vie. Une victime et la directrice de Femmes en détresse se confient.

La violence psychologique, un sujet tabou

«Tu es grosse, stupide et incapable»

(Simone MOLITOR et Florian JAVEL) - La violence domestique est une réalité au Luxembourg. Les seules données enregistrées par la justice et la police ne permettent toutefois pas de dresser un tableau clair de la problématique. Bien que le nombre d'expulsions soit en baisse constante depuis 2012 (375 cas), on ne peut pas automatiquement conclure à une diminution de la violence.

Deux tiers des résidentes ont subi des violences Psychologiques, sexuelles, physiques ou encore économiques, les violences faites aux femmes prennent plusieurs formes, et concernent la plupart de ces dernières, selon des chiffres dévoilés par le Statec.

«Ce serait un peu fermer les yeux sur la réalité», estime Andrée Birnbaum, directrice générale de l'organisation à but non lucratif Femmes en détresse. Le nombre de cas non recensés est probablement bien plus élevé.

De plus, il existe différentes formes de violence, visibles et invisibles. La violence psychologique est particulièrement difficile à prouver - et donc à recenser. Lorsque les mots deviennent une arme, c'est souvent un long chemin de croix qui commence pour les personnes concernées. L'atteinte faite à la confiance en soi laisse des cicatrices qui ne guérissent généralement que difficilement, mais cette forme de maltraitance est souvent minimisée. Elle fait rarement l'objet d'un débat public.

Deux tiers des femmes au Luxembourg sont victimes de violence

La police a comptabilisé 917 interventions liées à la violence domestique en 2021, contre 943 un an plus tôt et seulement 715 en 2017. Le parquet a ordonné 249 fois une expulsion contre un auteur, contre 278 l'année précédente. «Cela peut varier d'une année à l'autre et ne veut pas forcément dire quelque chose. Derrière cela se cache toujours la situation individuelle d'une famille, le plus souvent d'une femme», explique Andrée Birnbaum. «Notre service Visavi - qui signifie Vivre sans violence - a accompagné 395 femmes l'an dernier, ce qui porte à 2.080 le nombre de consultations. Et je ne parle ici que d'un seul service, nous en avons 14 différents au total».

La violence psychologique ne laisse pas de bleus. Andrée Birnbaum, directrice générale de Femmes en détresse

Les chiffres bruts ne donnent pas non plus beaucoup d'informations sur l'intensité de la violence. Le Service d'Assistance aux Victimes de Violence Domestique (SAVVD) est parfois confronté à des cas très graves, «où l'on frôle le meurtre, où des familles sont complètement détruites ou des handicaps subsistent suite à des blessures».

La violence envers les femmes a de nombreux visages. C'est ce qu'illustrent les dernières statistiques du Statec: deux tiers des femmes au Luxembourg déclarent avoir été victimes de violences physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques au moins une fois dans leur vie. Une femme sur deux a subi des violences psychologiques et une sur trois a été agressée physiquement.

Bien que les chiffres des expulsions soient en baisse constante depuis 2012, Andrée Birnbaum met en garde contre le fait de fermer les yeux sur le problème de la violence envers les femmes au Luxembourg. Photo: Alain Piron

«Je n’étais pas préparée à être une victime»

Dionne est l'une de ces femmes. Cette Américaine d'origine, et femme d'affaires à succès, a été exposée à la violence psychologique pendant des années: «Je n'étais pas préparée à être une victime. Personne dans ma famille n'a jamais été confronté à cela et n'a pu m'éclairer». Au début, Dionne avait du mal à tracer une ligne de démarcation entre une relation malsaine et une relation agresseur-victime.

«Pendant longtemps, j'ai essayé de rationaliser le comportement de confrontation de mon mari. Les insultes, les disputes, la pression qu'il exerçait en permanence sur moi - il n'arrêtait pas. Dès que je voulais me réconcilier avec lui, il me rendait responsable de tout et continuait à m'insulter», explique Dionne pour décrire sa relation avec son partenaire de l'époque, pour lequel elle a décidé de déménager au Luxembourg avec sa petite fille. En cherchant un lieu d'accueil pour les victimes de violence domestique, Dionne a été confrontée pour la première fois à une statistique plutôt peu glorieuse pour le Luxembourg, qui lui a ouvert les yeux.

Pendant longtemps, j'ai essayé de rationaliser le comportement de mon mari, qui était axé sur la confrontation. Dionne, victime de violence psychologique

Le constat de l'étude Statec selon lequel les jeunes femmes sont les plus touchées par le harcèlement moral, le harcèlement sexuel ou toute autre forme de violence psychologique leur a mis la puce à l'oreille. Près de 30% des jeunes de 16 à 24 ans l'ont été au cours des douze derniers mois. «Il y a beaucoup de violence chez les jeunes. Nous le constatons également lors de nos interventions dans les écoles. Beaucoup de filles ont déjà été victimes d'agressions, mais n'osent pas en parler, car elles ne savent souvent pas non plus à qui s'adresser ou ont tout simplement honte», rapporte entre-temps Andrée Birnbaum.

Les conséquences de la violence vont de la dépendance au suicide

«La violence psychologique est souvent le point de départ. Elle peut se transformer en maltraitance physique», explique-t-elle. «Cela commence souvent de manière très subtile. Par jalousie, on contrôle par exemple le téléphone portable. La partenaire est critiquée parce que le repas est brûlé». Cela devient dangereux lorsque le pétage de plomb se transforme en comportement récurrent. Insulter, humilier, intimider, menacer, empêcher de dormir, interdire le contact avec la famille, harcèlement,... Le spectre est large. Les personnes concernées ne reconnaissent pas forcément cela comme de la violence.

La violence domestique en baisse au Luxembourg Un certain profil-type des victimes ainsi que des auteurs a pu être dégagé dans ce rapport qui note une baisse des interventions policières et des expulsions des auteurs.

«Lorsque des phrases telles que 'tu es trop grosse, trop bête, tu n'arrives pas à te ressaisir' deviennent la règle, on finit par y croire et on s'en veut d'avoir piqué une colère. Nous parlons ici de victimes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont victimes, car c'est souvent un processus insidieux», résume la directrice de Femmes en détresse.

Dans le cas de Dionne, il s'agissait au départ de disputes quotidiennes qui ont traîné en longueur pour devenir de plus en plus conflictuelles avec son mari - des broutilles qui, au fil du temps, ont fini par peser psychiquement sur la femme d'affaires: «Quand je suis arrivée au Luxembourg, j'apprenais le français, mais il refusait de s'exercer avec moi. Il n'invitait jamais d'amis à la maison, mais un jour, il m'a crié dessus et m'a reproché de l'en empêcher. Si je mettais une robe plus chic que d'habitude, il pensait que j'étais en manque d'attention. Lorsque j'ai été promue dans mon entreprise, il m'a même insultée». Pour éviter les confrontations et préserver la paix dans son couple, Dionne a accepté les humiliations répétées de son mari.

Le service Visavi - acronyme de Vivre sans violence - a accompagné 395 femmes l'année dernière, ce qui représente 2.080 consultations. Photo: Alain Piron

Lorsqu'elle trouve finalement le courage de divorcer et que les brimades de son mari se multiplient, elle décide de se rendre à la police - une expérience qui la désenchante. «Ils ne voyaient pas pourquoi j'étais chez eux. Ils n'ont pas reconnu la violence dans mes descriptions. J'ai rencontré des femmes qui étaient si désespérées d'être prises au sérieux par les autorités qu'elles se sont mises dans une position où elles étaient battues par leur partenaire pour pouvoir enfin porter plainte», raconte l'Américaine.

Les centres pour femmes en détresse sont pleins Les listes d'attente s'allongent pour les femmes victimes de violence domestique. Taina Bofferding, ministre de l'Égalité entre les femmes et les hommes, tempère.

«La violence psychologique ne laisse pas de bleus. C'est pourquoi il est difficile de la prouver. Il reste encore beaucoup à faire», reconnait Andrée Birnbaum qui renvoie à la Convention d'Istanbul de 2011 - la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence domestique. La violence psychologique y est explicitement définie comme une «infraction intentionnelle distincte» qui «porte gravement atteinte à l'intégrité psychique d'une personne par la contrainte ou la menace et qui doit être érigée en infraction pénale». Sans preuves tangibles, la police ne peut néanmoins pas faire grand-chose, fait-elle remarquer. «La violence psychologique doit être prise au sérieux et punie plus sévèrement. On peut s'y briser. Les conséquences peuvent aller d'une dépendance totale jusqu'au suicide».

Nous parlons ici de victimes qui ne se rendent même pas compte qu'elles sont victimes, car il s'agit souvent d'un processus insidieux Andrée Birnbaum, directrice générale de Femmes en détresse

«Les structures d'accueil sont toujours occupées»

Entre 600 et 700 femmes sont prises en charge chaque année par les différents services de l'organisation. Les structures d'accueil - foyer pour femmes et hébergement d'urgence - sont toujours occupées. «Nous avons toujours des listes d'attente, même pour nos services de consultation. Les femmes qui s'adressent à nous ne sont souvent pas seulement victimes de violence, mais ont aussi de nombreux autres problèmes. Pas de travail, pas d'argent, parfois pas de papiers... Les situations individuelles sont bien plus complexes qu'elles ne l'étaient il y a 20 ans. Il est donc plus difficile de trouver une solution. Souvent, on ne sait même pas par où commencer», regrette Andrée Birnbaum.

Ces femmes ne mènent pas une vie autonome du jour au lendemain. Elles n'ont peut-être même pas eu accès à leur propre compte en banque. Andrée Birnbaum, directrice générale de Femmes en détresse

Augmenter simplement le nombre de logements, par exemple via la Gestion locative sociale, ne suffit pas. Un accompagnement sur une certaine période, parfois sur plusieurs années, est nécessaire. Mais le personnel ne suffit pas pour cela. «Ces femmes ne mènent pas une vie autonome du jour au lendemain. Elles n'ont peut-être même pas eu accès à leur propre compte en banque. La violence économique en tant que forme de violence psychique ne doit pas être sous-estimée», estime la directrice de Femmes en détresse. On en parle lorsque le partenaire profite de sa supériorité économique et contrôle massivement l'accès aux ressources financières ou interdit un travail en dehors du ménage.

Pour Dionne, dont l'existence est financièrement assurée grâce à son assiduité personnelle, la violence économique est entrée dans sa vie sous la forme de la culpabilité: «Mon partenaire ne voulait pas reconnaître ma contribution au ménage. Nous vivions dans une maison que j'avais achetée et je finançais nos vacances. Lorsque nous discutions ensemble de notre budget, il me critiquait et m'insultait en disant que je ne contribuais pas au ménage. J'acquiesçais à chaque fois en silence pour ne pas déclencher de dispute. Si nous allions au restaurant, je lui tendais ma carte de crédit et le laissais payer avec, pour avoir la paix».

«La loi ne va pas assez loin»

La loi sur la violence domestique de 2003 a certes été adaptée en 2013, mais la directrice de Femmes en détresse estime que des améliorations sont tout de même nécessaires. «Les enfants qui étaient présents dans une situation de crise, qui ont été témoins de la violence, sont toujours obligés de garder le contact avec l'auteur des violences pendant les 14 jours d'expulsion, s'il s'agit d'un parent qui a l'autorité parentale. L'intérêt supérieur de l'enfant devrait toujours primer sur tout», souligne Andrée Birnbaum.

29% des Luxembourgeois ont subi des actes de violence Le Statec a analysé la victimation en matière de violence sexuelle, physique et psychologique au Luxembourg. Le nombre de personnes ayant été victimes de violence a augmenté ces dernières années.

«Ma fille n'est plus la même personne», commente Dionne à propos de l'influence de la violence psychologique qu'elle a subie sur le développement de son enfant. Même si sa fille suit actuellement une thérapie, la mère craint les effets des images qui accompagneront son enfant toute sa vie: «Un jour, je me suis coupée dans la cuisine et j'ai saigné abondamment. J'étais presque inconsciente sur le sol et mon partenaire m'a regardée me vider de mon sang, tandis que ma fille le suppliait de m'aider. Son insensibilité aurait pu me coûter la vie».

Lorsque Dionne a annoncé à son partenaire qu'elle voulait divorcer, il a refusé de quitter la maison familiale et a continué à terroriser la mère et la fille. «Nous avons vécu comme des otages dans notre propre maison. Cette situation marquera mon enfant à vie», regrette Dionne qui, émue, doit interrompre la conversation.

La violence psychologique n'est souvent qu'un début et peut, au fil du temps, conduire à la violence physique, souligne la directrice générale de Femmes en détresse. Photo: Shutterstock

Selon elle, la relation victime-agresseur construite par le public ne correspond pas à sa personne: «Je suis une immigrée titulaire d'un doctorat et mon partenaire est un homme d'affaires bien éduqué issu d'une famille aisée. Lorsque des amis le rencontrent, ils ne voient qu'un homme charmant et qui a du succès. Ils se laissent tromper par la façade. De plus, ils ne comprennent pas pourquoi une femme aussi éduquée et financièrement indépendante ne quitte pas son mari. Mais je ne savais pas où aller, j'étais perdue et je me sentais comme paralysée».

Il n'y a pas de profil spécifique de victime ou d'auteur, confirme la directrice de Femmes en détresse: «Cela traverse la société et toutes les couches sociales». Bien sûr, il y a aussi des victimes masculines et des auteures féminines. «Mais en ce qui concerne les expulsions, 82% des victimes étaient des femmes en 2021. Et si nous parlons de 18% d'hommes concernés, la violence n'émanait pas automatiquement de femmes». Il existe également des centres d'accueil pour les hommes, comme InfoMann.

«La victime n'est jamais fautive»

Dans le cadre d'une expulsion, les délinquants sont entre-temps dirigés vers le centre de consultation Riicht eraus de la Croix-Rouge. «Il n'y a pas de réelles conséquences si les rendez-vous, pourtant obligatoires, ne sont pas honorés», déplore Andrée Birnbaum, qui souligne l'importance d'une telle prise en charge: «Personne ne devient agresseur par hasard. Souvent, il y a derrière des blessures qui sont peut-être traînées depuis l'enfance». Selon elle, le travail de prévention doit commencer très tôt. «Pour que chacun sache où sont les limites, ce qu'est le respect et que ‘non’ signifie ‘non’».

Une autre revendication importante de Femmes en détresse concerne l'assistance juridique. «Là, il devrait y avoir un échelonnement. Parfois, quelques euros de revenus supplémentaires font la différence et on n'obtient pas du tout d'aide judiciaire», explique Andrée Birnbaum.

Personne ne devient délinquant par hasard. Andrée Birnbaum, directrice générale de Femmes en détresse

Elle demande aussi des conséquences plus sévères pour les récidivistes: «L'année dernière, près de 50 expulsions ont été ordonnées contre des personnes qui ne se faisaient pas remarquer pour la première fois. Ils devraient être menacés de sanctions plus sévères, allant de la participation obligatoire à des programmes anti-agression à l'emprisonnement».

Elle conseille aux personnes concernées d'en parler, de ne pas hésiter à se confier à quelqu'un et à chercher de l'aide: «La victime n'est jamais coupable. Le comportement de l'agresseur n'est jamais justifié. C'est un message important. Personne ne doit se laisser rabaisser. Pour que la violence psychique ne se transforme pas en agression physique, les signes doivent être reconnus rapidement et pris au sérieux».

Des adresses importantes Aide aux victimes de violence, Helpline 2060 1060 (7/7 - 12h-20h) Femmes en détresse propose différents services: Visavi (Vivre sans violence, centre d'information et de conseil pour les femmes) Tél. 49 08 77-1, e-mail : visavi@fed.lu

SAVVD (Service d'aide aux victimes de violence domestique) tél. 26 48 18 62, e-mail : savvd@fed.lu

Fraenhaus Tél. 44 81 81 (24h/24), e-mail : fraenhaus@fed.lu

Meederchershaus Tél. 29 65 65, e-mail : meederchershaus@fed.lu

S-PSYea (service psychologique pour les enfants et les jeunes victimes de violence domestique) tél. 26 48 20 50, e-mail : psyea@fed.lu

