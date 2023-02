Si les piscines et différents bassins du pays ont baissé le thermostat, pour économiser de l'énergie, le confort pour les usagers reste le même. C'est en tout cas l'avis du ministre de l'Éducation.

Luxembourg 2 min.

Plaintes de parents

Trop froide, l'eau des piscines du Luxembourg?

Simon MARTIN Si les piscines et différents bassins du pays ont baissé le thermostat, pour économiser de l'énergie, le confort pour les usagers reste le même. C'est en tout cas l'avis du ministre de l'Éducation.

En octobre dernier, la Coque, le centre national sportif et culturel luxembourgeois, présentait ses mesures d'économies d'énergie. Parmi celles-ci: la diminution de la température des bassins d'un voire deux degrés selon les bassins du centre nautique. La plupart des lycées du pays, qui gèrent eux-mêmes leur piscine, ont également emboîté le pas en baissant la température.



Dans une question parlementaire, l'ADR relaye des plaintes de la part de parents d'élèves, expliquant que leurs enfants avaient pris froid dans les bassins, l'eau n'étant pas assez chauffée. Claude Meisch (DP), le ministre de l'Éducation, a tenu à faire le point sur la situation. Au Luxembourg, le bassin le plus «froid» concerne le bassin de plongeon à la Coque. Celui-ci est actuellement chauffé à 25° contre 26 précédemment. En ce qui concerne les infrastructures des lycées, la température la plus froide se trouve dans le bassin de 50m de la piscine du campus Geesseknäppchen. Là, l'eau est à 26,3° (contre 27,4° précédemment).

Dans les autres bassins du pays, la température relevée est comprise entre 26,5° et 31°. Le lycée Edward Steichen est d'ailleurs l'établissement ayant consenti à la plus grande réduction de température, passant de 30° à 28°.

Des températures supportables

Des températures insurmontables pour les élèves? Non, répond le ministre, citant une circulaire du ministère français de l'Éducation nationale. «La sensation de confort thermique pour les participants aux activités pédagogiques est essentielle au bon déroulement des activités pédagogiques. (…) Pour les classes primaires, cette sensation correspond généralement à une température de l'eau de 27°C et une température de l'air de 24 à 27° C.»

Pas de quoi s'inquiéter donc, selon le ministre. Et concernant ces coups de froid des enfants, supposément attrapés lors des cours de natation, le ministre a rappelé que le nombre de cas de maladie en hiver est plus élevé que pendant les saisons chaudes. «Ceci, non seulement parmi les étudiants, mais également dans toutes les catégories d'âge. Selon la science, cela s'explique par le fait que les gens passent plus de temps dans des pièces fermées pendant les mois d'hiver, ce qui favorise la transmission des virus.»

