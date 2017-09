Par Sophie Wiessler

Les habitants du quartier de Weimerskirch, à Luxembourg, sont sur «le pied de guerre».

Ce jeudi en fin d'après-midi, ils se retrouvent aux entrées des rues des Sources, Schetzel et du Soleil pour «sensibiliser les automobilistes» qui utilisent leur quartier résidentiel comme un «raccourci» pour sortir du Kirchberg.

Ce n'est pas la première fois que les habitants de ce quartier se mobilisent pour faire entendre leur voix. En juin dernier déjà, une cinquantaine de personnes avaient manifesté à cet endroit, stoppant les voitures et distribuant des tracts pour expliquer leur situation.

En juin dernier déjà, les habitants se sont mobilisés pour faire entendre leur voix.

Hervé Fokan

Mais justement, que réclament-ils? Hervé Fokan, habitant du quartier depuis 15 ans nous explique: «On en a assez de voir défiler les voitures tous les soirs entre 17 et 19 heures, à la sortie des bureaux au Kirchberg.

Pour éviter les bouchons, les automobilistes passent dans notre quartier. Une voiture passe dans nos rues toutes les 40 secondes. On veut que ça cesse».

Une "zone 30" jamais respectée

Ce qui dérange surtout les habitants du quartier, c'est que ces rues sont «réservées aux riverains et aux personnes venant leur rendre visite», selon Hervé Fokan. Or, les travailleurs du Kirchberg ne sont ni l'un ni l'autre.

Et la question de la vitesse est également sensible. Ce quartier est situé dans une zone 30. Limitation qui n'est jamais respectée. «La vitesse moyenne dans ces rues a été mesurée à 52km/h. On a même enregistré une pointe à 70 ! C'est dangereux, sans compter les nuisances sonores», souligne le riverain.

Pour lui de toute manière, la zone 30 ne sert à rien. « Ça ne règle pas notre problème, surtout si personne n'est là pour contrôler la chose. Nos routes sont très étroites, il y a souvent des accrochages entre les voitures, des débordements sur les trottoirs etc., ça ne peut plus durer.»

Le transit au Kirchberg mis en faute

Plusieurs contrôles de police ont pourtant déjà eu lieu dans le quartier. Mais à chaque fois, la même rengaine des automobilistes: «Demain je repasserai quand même par là, c'est pas grave».

Une situation que comprennent les habitants de Weimerskirch mais qui les dérange quand même. « Ça leur fait gagner trois minutes à chaque fois. Donc oui, sur toute une année, ça en fait des minutes gagnées! Le problème est plus grand que celui de notre quartier: ça fait vingt ans que ça dure et c'est de pire en pire à cause du Kirchberg», martèle Hervé Fokan.

Pour lui, c'est la surcharge de ce quartier qui cause leurs problèmes. Et «ça ne va pas en s'améliorant». Une pétition a même été lancée en 2000. Une seconde a vu le jour cette année, et a récolté plus de 300 signatures.

Une demande de «bornes rétractables»

Les habitants du quartier l'ont remise en main propre à Sam Tanson, première échevine de la Ville de Luxembourg en charge de la mobilité. Avec une demande précise: des bornes rétractables au milieu du quartier.

«C'est la seule solution. Tout le monde ignore les limitations et les panneaux, alors il faut une réponse "physique". Sam Tanson nous a promis que nous aurions une réponse en septembre. On est le 28, nous n'avons toujours aucune nouvelle. C'est aussi pour cela que nous manifestons ce jeudi soir, pour rappeler notre présence!», souligne Hervé.

Une vingtaine de personnes et quelques personnalités politiques sont attendues ce jeudi soir à partir de 17 heures.

