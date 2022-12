Trop de commerces vacants dans le centre d'Esch?

Les cellules commerciales vides semblent s'accumuler dans la rue de l'Alzette. Les commerçants et les responsables de la ville réagissent.

Les cellules commerciales vides semblent s'accumuler dans la rue de l'Alzette. Les commerçants et les responsables de la ville réagissent.

La pâtisserie Kill de l'avenue de la Gare, la boucherie Werdel de la rue de l'Alzette: rien qu'en septembre, on a appris la disparition de deux entreprises familiales établies de longue date dans le centre-ville d'Esch. Depuis, le café News et d'autres établissements sont venus s'y ajouter, mais quelle est la situation globale? Et la plus longue zone piétonne du pays est-elle encore attractive pour les entrepreneurs?

«Bonjour Madame, qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui?», demande Salvatore Mauceri à la dame âgée, dont la main droite est appuyée sur sa canne et le bras gauche accroché à celui du vendeur, lorsqu'elle entre dans le magasin de chaussures.

«Quelque chose de confortable, avec peu de talons», répond la femme de 78 ans. Tous les vendredis, elle vient de Dudelange à Esch, d'abord pour se faire coiffer, puis pour flâner dans la rue commerçante. Il en est ainsi depuis de nombreuses décennies. «Avant, c'était plus agréable ici», dit-elle, «aujourd'hui, il n'y a plus que deux magasins de chaussures dans la rue de l'Alzette que je fréquente».

D'une manière générale, il manque des magasins qui proposent une gamme plus large de chaussures. «Malheureusement, on ne s'adresse souvent qu'aux jeunes femmes avec des tailles plus petites», dit-elle. «Tous les magasins s'en vont au Plaza à Belval, je n'aime pas y être. Ici c'est plus familial». Sinon, elle ne fait que monter et descendre la rue de l'Alzette, «j'ai peur dans les rues latérales».

La boucherie Werdel, située au numéro 104 de la rue de l'Alzette, non loin du magasin de chaussures Haas de Mauceri, a fermé ses portes en septembre dernier après 61 ans d'activité. Photo: Gerry Huberty



Salvatore Mauceri connaît le problème. Les clients âgés viendraient surtout le matin dans son magasin qui vend depuis 40 ans des chaussures de marque sous l'enseigne Haas au numéro 96. «Les gens me disent toujours qu'ils ont peur de se promener ici, surtout en cette période de l'année où il fait sombre. À partir de 14 heures, il ne se passe presque plus rien chez moi», dit-il.

Des rues souvent sales

Salvatore Mauceri est dérangé par l'esthétique des rues alentour, qui sont souvent sales. «Je reçois régulièrement de nouvelles collections et les cartons vides atterrissent alors devant ma porte. Mais ils ne sont ramassés que toutes les deux semaines. Alors, dans la rue de l'Alzette, il y a des cartons partout, en plus des déchets habituels. Ce n'est pas agréable», dit-il.

Que la plus longue rue commerçante du pays subisse un lifting à partir de 2024, c'est bien, «mais il faut aussi attirer de bons clients», rétorque-t-il. Ce n'est pas en multipliant les «boutiques de pacotille et les produits chinois bon marché» que l'on y parviendra.

Il y a un mois, il a ouvert un autre magasin de chaussures, Geox, à l'autre bout de la rue : «Nous avons besoin de plus de marques qualitatives dans la rue», estime le vendeur. «Pour cela, il est essentiel de ne pas augmenter davantage les loyers, sinon d'autres magasins fermeront».

1 Loyers chers, peu de places de parking, inflation Copier le lien

En 2020, Un jour ailleurs, à côté de l'hôtel de ville, a dû fermer. En octobre 2021, le magasin de mode féminine classique a rouvert avec un nouveau gérant, désormais juste en face de Haas. «Pendant 20 ans, nous avons eu le même loyer, maintenant nous payons beaucoup plus», raconte la vendeuse.

Les temps sont difficiles, la clientèle de passage est rare. «Ici, dans le coin, beaucoup de magasins sont fermés». En effet, au bout de la rue de l'Alzette, en direction de la place Brill, on remarque plusieurs panneaux «À louer» derrière des vitres vides. «Les gens ne viennent même pas jusqu'ici», déplore la vendeuse. Ce sont surtout les habitués qu'elle sert. Gagner de nouveaux clients, presque impossible.

«Les gens ont moins d'argent»

Depuis le covid, elle ne vend plus aussi bien et les gens se plaignent du manque de places de parking dans le centre-ville. «Parfois, les femmes courent à la poste après 20 minutes pour prolonger la durée de stationnement. Le parking de la Brillplatz est toujours plein». En revanche, la vendeuse ne trouve pas Esch dangereux. «Ce n'est pas pire ici qu'ailleurs».

Quelques pas plus loin, les vendeurs de Salsa conseillent surtout des clients portugais. «Comme nous sommes une chaîne portugaise, nous avons pu nous constituer une certaine clientèle d'habitués à Esch», raconte un employé. «Nous sommes recommandés par le bouche-à-oreille. L'avantage ici est le nombre élevé de médecins, beaucoup associent la visite chez le médecin à un achat». Mais les ventes de jeans chez Salsa sont également en baisse depuis la pandémie de covid.

Chez Swarovski, il n'y a pas encore de clients à 11 heures du matin, ce qui n'est pas inhabituel pour la jeune vendeuse qui, dans son gant noir, polit une montre qui semble lourde. «Cette année, il y a vraiment peu de monde, j'ai dû augmenter les prix deux fois, les ventes de Noël ne marchent pas du tout, les gens entrent et repartent aussitôt qu'ils voient les prix», raconte-t-elle en soupirant comme son prédécesseur.

«Les gens ont moins d'argent dans leur porte-monnaie. Comment cela va-t-il se passer pour nous, je ne sais pas. En tout cas, ça fait peur de voir tous ces magasins vides».

Le centre Mercure, situé au début de la rue de l'Alzette, semble n'être plus que l'ombre de lui-même. Photo: Gerry Huberty

De l'autre côté de la rue, le centre Mercure mène une triste existence. La pharmacie Welschbillig, à l'extérieur, est la plus connue d'Esch. A l'intérieur du passage, on trouve pas moins de deux surfaces de vente à louer, sinon un kebab, un stand de gaufres et de glaces, un salon de manucure sans clients, un magasin de jouets pour enfants qui n'est ouvert qu'à certaines heures de la semaine, une agence de travail temporaire et le serrurier Mazzoni.

Gianfranco Mazzoni est arrivé d'Italie à Esch dans les années 1980 et a déménagé son magasin de la rue Boltgen («dégât des eaux») voisine vers le centre il y a quatre ans. Le fait qu'il regarde juste à côté de lui et en face dans des espaces de vente vides ne le dérange pas. «Mais cela ne m'étonne pas, les loyers sont beaucoup trop élevés». Il constate régulièrement que des magasins doivent fermer après quelques mois.

Il s'en sort relativement bien sur le plan économique, de nombreux employés communaux font réparer leurs chaussures chez lui. «Je n'ai presque plus de chaussures de gymnastique et de chaussures pour enfants, c'est différent d'avant», dit-il.

2 "Le taux de vacance à Esch est en baisse" Copier le lien

La ville serait déjà en contact avec les exploitants du centre Mercure, selon Christian Bettendorf, qui s'occupe du développement économique de la zone urbaine d'Esch, y compris de la promotion du commerce de détail et de la revitalisation de la rue de l'Alzette.

Christian Bettendorf fait généralement la distinction entre le commerce de destination et le commerce de flux. Un service de serrurerie comme Mazzoni est visité de manière ciblée par les clients et est donc mieux placé qu'un commerce de flux, car la visibilité du magasin est limitée par le passage.

Certains propriétaires de magasins demandent des prix de location ou de vente trop élevés. Christian Bettendorf

«La rue de l'Alzette compte 129 locaux commerciaux, dont douze sont actuellement vides et pourraient théoriquement être loués ou vendus», explique Christian Bettendorf. Selon lui, les chiffres de la vacance dans le centre d'Esch sont en baisse par rapport aux années précédentes. «Nous nous sommes améliorés. Malgré les crises dues à la pandémie et à la guerre, la situation du monde des affaires d'Esch s'est stabilisée».

Sur les douze locaux, dix se trouvent sur le marché. «Certains propriétaires demandent des prix de location ou de vente très élevés, ces prix ne sont souvent pas en rapport avec l'état du local commercial», poursuit-il. Trouver des surfaces adaptées, par exemple pour les grandes chaînes de magasins, est également problématique.

Dix locaux commerciaux sont en cours de rénovation. «C'est un point positif. Le fait qu'il y ait encore beaucoup de magasins actifs dans la rue de l'Alzette est aussi une bonne chose».

"En tant que ville, nous n'avons aucune influence sur la personne qui ouvre un magasin", explique l'échevin Pim Knaff. Photo: Gerry Huberty

C'est également l'avis de l'échevin Pim Knaff (DP), dont l'économie fait partie du portefeuille. «Les locaux vides ne sont pas un problème spécifique à Esch, mais sont devenus une réalité globale en raison des habitudes de consommation. » Knaff considère le mouvement permanent dans la rue de l'Alzette comme un indicateur «que nous sommes attractifs sur le plan économique. Je ne trouve pas alarmant le taux de vacance actuel à Esch, car je suis sûr que de nouveaux arrivants prendront la relève». Néanmoins, «en tant que ville, nous n'avons aucune influence sur qui ouvre un magasin», explique l'échevin.

«Les entreprises familiales Kill et Werdel ont gagné de l'argent à Esch pendant respectivement 40 et 60 ans. Leur fermeture n'a rien à voir avec Esch, mais avec le fait qu'ils partent à la retraite». La ville s'efforcerait de faire entrer une nouvelle pâtisserie dans l'ancienne Kill, tandis que la Maison Steffen, qui se trouve actuellement sur la place de l'hôtel de ville, devrait vraisemblablement s'installer dans la boucherie Werdel.

Nous ne devons pas apporter trop de commerces dans le nouveau quartier d'Esch. L'échevin Pim Knaff

Selon lui, deux ans de pandémie et un an de guerre n'incitent pas à ouvrir un magasin. Knaff espère que les nouveaux quartiers résidentiels Rout Lëns et Metzeschmelz attireront plus de clients à Esch. «Il faut juste ne pas faire l'erreur d'y mettre trop de commerces et de construire un autre centre commercial comme Belval».

Le deuxième point abordé par Knaff lorsqu'il s'agit de l'avenir de la rue de l'Alzette est celui des travaux liés au réaménagement de la rue à partir de 2024. «Ils doivent se dérouler le plus rapidement possible. Nous nous sommes mis d'accord sur des travaux partiels alternés», explique M. Knaff. Ainsi, les rénovations devraient se faire par tranches de 100 mètres, tantôt au début, tantôt à la fin de la rue.

3 Taxe sur les biens immobiliers commerciaux vacants Copier le lien

Pour mettre fin à la vacance, il est prévu d'instaurer une taxe sur les locaux vacants dans le centre-ville, qui s'étend entre la rue du Canal et le boulevard Kennedy.

A l'intérieur de ces zones se trouvent environ 330 locaux commerciaux, dont 50 locaux seraient actuellement inutilisés. «Seuls 17 locaux commerciaux se trouvent sur le marché», précise Christian Bettendorf. «Beaucoup de ces locaux se trouvent dans des endroits moins attrayants et sont inutilisés depuis de nombreuses années. C'est pourquoi il serait judicieux de transformer certains de ces locaux commerciaux en surfaces d'habitation».

