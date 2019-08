La Bibliothèque nationale de Luxembourg (BnL) a annoncé ce mercredi que son bâtiment historique, situé sur le Boulevard Roosevelt, fermera définitivement ses portes le soir du vendredi 6 septembre prochain, avant une ouverture dans un nouveau bâtiment au Kirchberg, le 1er octobre.

Trois semaines sans Bibliothèque nationale

Lancé en juin 2014, l'immense chantier de la BnL qui regroupe désormais en ses murs de 24.000 m2 les quatre adresses de l'ancienne Bibliothèque nationale, aura finalement duré cinq années et quatre mois.



La nouvelle BnL ouvrira le 1er octobre Le nouveau bâtiment de l'immanquable Bibliothèque nationale (BnL) à Luxembourg-Kirchberg ouvrira ses portes au public le 1er octobre 2019.

L'établissement a officiellement annoncé ce mercredi que les portes de son bâtiment historique, situé au cœur de la capitale, fermera définitivement ses portes le vendredi 6 septembre au soir. «Une phase de préparation s’avère nécessaire pour garantir le bon fonctionnement de la nouvelle infrastructure dès son ouverture», explique l'institution dans un communiqué.

Plus d'1,8 million de documents ont en effet été transférés ces derniers mois d'un bâtiment à l'autre et pourront être feuilletés par les quelque 21.704 usagers inscrits à la BnL, le mardi 1er octobre, au Kirchberg. Le Luxembourg devra donc se passer de Bibliothèque nationale durant trois semaines en septembre.

Die Bücher werden aus der alten Bibliothek und den Depots angeliefert. Foto: Anouk Antony Das Einräumen des Lesesaals soll Mitte Juni abgeschlossen sein. Dann werden Markierungen an den Regalen angebracht und, nach dem Aufstellen der Möbel, auch die Schutzfolien auf dem blauen Teppichboden abgenommen. Foto: Anouk Antony Die Eröffnung der neuen Nationalbibliothek ist für Ende September geplant. Bis dahin ziehen insgesamt 40.000 Meter an Dokumenten um. Foto: Anouk Antony ... und einer vorläufigen Adresse, die den Mitarbeitern lediglich das Einräumen in den Lesesaal erleichtern soll. Foto: Anouk Antony Die Umzugsarbeit geht sehr systematisch vonstatten und wurde über Jahre vorgeplant. Foto: Anouk Antony Die gelben Signaturen dienen derzeit behelfsmäßig zur Orientierung der Mitarbeiter und Helfer, für die Leser wird später eine definitive angebracht. Foto: Anouk Antony

D'ici la fermeture de l'ancien bâtiment, l'emprunt de documents est toujours possible: la durée des prêts sera même allongée, afin de permettre aux usagers de les rendre dans les temps, dans la nouvelle structure.

Pour rappel, le nouveau bâtiment de 24.000 m2 fait la part belle à la lecture. Plus de 6.000 m2 sont réservés aux salles de lecture mais la plus grande partie du bâtiment sera dédiée au stockage des livres. Ce nouveau site va permettre de rassembler en un seul lieu tous les dépôts et services de la Bibliothèque nationale, qui sont actuellement répartis sur sept sites différents.

