Jusqu'au 28 novembre, le Luxembourg va vivre au rythme des premières opérations de recensement. Mais les agents recenseurs pourront encore intervenir auprès des retardataires jusqu'en décembre.

Trois semaines pour tous se compter

Le recensement au Luxembourg ne date pas d'hier. Mais de 1766, quand sous la domination autrichienne de l'impératrice Marie-Thérèse, la population du Grand-Duché a fait pour la première fois l'objet d'un comptage systématique. Le territoire comptait alors 224.094 âmes. Le chiffre a triplé depuis... N'empêche, le recensement qui débute ce 8 novembre revêt lui aussi quelque chose d'historique. Déjà parce qu'il a été retardé de neuf mois, covid oblige, et ensuite parce qu'il va se tenir en pleine période de pandémie.

Le recensement dans les starting-blocks Après deux faux départs, le comptage et l'étude de la population du Luxembourg va pouvoir commencer. A compter du 8 novembre et jusque fin 2021, c'est un questionnaire digital qui sera proposé aux habitants. Covid oblige.

Une situation sanitaire ''cocasse'' qui ne va pas faciliter la mission du Statec. Mais pour l'organisme statistique, cette édition 2021 s'appuiera largement sur l'expérience du précédent recensement de 2011. A cette époque déjà, les questionnaires en ligne avaient largement été utilisés. Cette fois, l'option 2.0 est d'autant plus nécessaire que le virus semble circuler de plus belle dans le pays depuis quelques jours. Pas la peine de risquer donc que le passage en porte-à-porte des enquêteurs ne se traduise par l’apparition de nouvelles chaînes de contamination...

Aussi, dans une première phase, le référendum ne se déroulera qu'en ligne. Lors des trois semaines à venir, chaque ménage est ainsi invité à remplir son questionnaire via Guichet.lu. Avec des formulaires disponibles en cinq langues (luxembourgeois, allemand, français, anglais et portugais) afin de couvrir le maximum de monde au Grand-Duché.

Les personnes n'ayant pas rempli le questionnaire en ligne recevront ce même document à compléter, à partir du 22 novembre. Cette fois, c'est un agent recenseur qui devrait déposer le dossier. Ensuite, le questionnaire pourra être remis à sa commune de résidence, expédié au Statec ou, au plus tard, remis dans des dépôts.



Le recensement, qui a débuté ce lundi, a pour but de fournir plus d'informations sur le nombre et les caractéristiques de la totalité des individus vivant au pays, mais surtout sur les conditions de vie de chacun. Et ce sont bien ces données socioéconomiques, autant que les données sur l'âge ou le sexe des résidents, qui seront précieuses. Pour les statisticiens mais plus largement pour établir les programmes futurs sur le développement du pays. Besoin d'écoles, d'hôpitaux et de maisons de retraite et de soins, mais aussi d'aides ou de formations professionnelles peut ainsi être déduit des données analysées.

Un impact politique aussi Jusqu'en 2029, les chiffres du recensement continueront à déterminer le nombre de sièges d'élus à pourvoir dans les 102 conseils communaux du pays. Et les données collectées cet hiver auront donc un écho lors des futures élections locales de 2023.

Dans huit ans, une autre clé de répartition des sièges entrera en vigueur. Cette fois basée sur le registre national des personnes physiques.

Le Statec assure que toutes les réponses seront traitées de manière confidentielle. Les questionnaires ne générant que des statistiques ne contenant ni nom, ni adresse. Et même s'il n'est pas question de faire peur, il est rappelé que la participation au recensement n'est pas facultative, mais bien obligatoire aux yeux de la loi luxembourgeoise. Les habitants qui se déroberaient à cette obligation ou fourniraient de fausses informations risquent une amende pouvant aller jusqu'à 2.500 euros.

Mais plutôt que de manier le bâton, le Statec préfère montrer la carotte pour motiver les familles à participer à l'enquête décennale. Ainsi, une grande loterie devrait inciter à bien remplir son formulaire. Tiens, un exemple à suivre peut-être pour attirer plus de volontaires dans les centres de vaccination anti-covid?





