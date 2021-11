Trois questions autour de la marche blanche

Ce vendredi, combien de participants prendront part à ce cinquième rendez-vous de protestation (silencieuse)? Réponse à partir de 19h, heure à laquelle le cortège partira de la Philharmonie pour rejoindre le Knuedler. Le tout sous bonne garde de la police grand-ducale.

Les quinzaines se suivent mais ne se ressemblent pas. Que ce soit sur le front de l'épidémie comme sur celui de la contestation. Ainsi, alors que la première marche blanche silencieuse (MBS) s'organisait le 10 septembre à Luxembourg, le pays ne vivait alors qu'au rythme d'environ 70 nouvelles contaminations/jour. Depuis la moyenne approche les 200 cas covid+ dépistés quotidiennement. Mais surtout d'un mouvement quelque peu confidentiel à la rentrée, la MBS a pris une ampleur soudaine. Passant à 3.500 participants lors de ces deux dernières éditions...

Ce vendredi, le mouvement est donc attendu. Histoire de voir, par exemple, si la colère (contre les choix sanitaires autant que les restrictions sociales fixées par les lois covid) grimpe autant que l'épidémie ou que la tension dans les hôpitaux. Contactés par la rédaction, les organisateurs du cortège n'ont pas souhaité répondre à nos questions.

Les organisateurs, «femmes et hommes libres et souverains», se sont contentés d'un communiqué, invitant chacun à venir à leur rencontre pour constater «qu’ils ne sont ni des complotistes à ridiculiser, ni des antivax à censurer, ni des pestiférés à stigmatiser». Voilà ce qu'ils ne seraient donc pas, à défaut de savoir qui ils sont et ce qu'ils veulent précisément.

1 La manifestation est-elle "légale" ? Copier le lien Guy Jallay

La question peut se poser dans la mesure où, actuellement, «tout rassemblement au-delà de deux mille personnes est interdit», selon l'article 3 de la loi covid en vigueur jusqu'à mi-décembre. Sauf que la règle connait quelques exceptions. Ainsi, le comptage ne s'applique pas aux «acteurs cultuels, orateurs, sportifs et leurs encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et les danseurs qui exercent une activité artistique et qui sont sur scène».

Cette même interdiction ne s’applique pas non plus aux marchés extérieurs, ni aux transports publics (type rame de train) mais pas plus qu'elle ne s'applique «à la liberté de manifester». Donc la marche blanche silencieuse du jour s'organise bien dans ce cadre légal.

La loi n'impose pas non plus à ce type de regroupement de se tenir selon des places assises assignées, le cortège en groupe (ici entre la Philharmonie au Kirchberg et l'Hôtel de Ville au Knuedler) est donc valable. En fait, la seule contrainte à respecter serait le «port du masque obligatoire à tout moment.»



2 Que fait la police? Copier le lien Photo : Gerry Huberty

Elle veille. Bien évidemment, comme toute manifestation de la sorte, la police grand-ducale est présente sur les lieux. Mais autant les forces de l'ordre étaient enclines à communiquer sur le nombre d'agents mobilisés autour du rassemblement de mineurs polonais devant la Cour européenne de justice de la semaine passée, autant sur cette opération c'est silence radio... Seule indication des autorités : «un dispositif approprié» sera mis en place.

Aucun détail ne filtrera donc «ni sur les effectifs, ni sur la composition» du dispositif de ce vendredi soir. Mais, assure-t-on «comme pour toute manifestation majeure, une analyse des risques a été effectuée au préalable. En fonction de celle-ci, le dispositif policier a été défini».



De leur côté, les organisateurs ont aussi prévu de quoi canaliser la foule. Et d'indiquer que «la sécurité sera assurée par des agents de sécurité et par notre police grand-ducale que nous remercions profondément pour sa coopération et sa compréhension».

3 Y a-t-il eu des incidents lors des marches précédentes? Copier le lien Photo : Guy Jallay

La police grand-ducale est formelle sur le sujet : «Il n’y avait pas d'incidents notables à signaler» lors des quatre premières éditions de la marche blanche silencieuse. Cela n'empêche les autorités de rester sur leurs gardes, et elles avertissent : «Au cas où des infractions aux règles sanitaires seraient constatées, un procès-verbal est dressé contre l'organisateur et transmis au parquet, qui décidera des conséquences éventuelles».

