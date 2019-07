Alors qu'ils n'étaient pas en service, les quatre hommes avaient été à l'origine d'une violente bagarre à la sortie d'une discothèque, en février 2016. Au départ de l'enquête, le militaire et les agents avaient tenté de minimiser leur participation aux faits. Un témoignage vidéo a joué contre leur version des faits.

Trois policiers et un soldat sanctionnés par la justice

Alors qu'ils n'étaient pas en service, les quatre hommes avaient été à l'origine d'une violente bagarre à la sortie d'une discothèque, en février 2016. Au départ de l'enquête, le militaire et les agents avaient tenté de minimiser leur participation aux faits. Un témoignage vidéo a joué contre leur version des faits.

(str) - Avec quatre acquittements et quatre condamnations avec sursis, le procès s'est achevé lundi en première instance contre huit accusés. Tous avaient participé à une bagarre le jour de la Saint-Valentin 2016. Les faits s'étaient déroulés après une visite en discothèque, rue de Bouillon à Luxembourg.



Trois officiers de police, qui n’étaient pas en service à ce moment-là, figuraient alors au centre du conflit. Ils avaient initialement déclaré avoir été attaqués par un gang capverdien. Plus tard, il s’est avéré que les assaillants étaient plutôt des militaires que des civils.

Du sursis et des amendes

Il ressort clairement du procès que les trois policiers ont joué un rôle bien plus actif dans l'incident qu'ils ne l'avaient admis. Une vidéo enregistrée par un témoin a permis aux enquêteurs de voir, notamment, un des policiers impliqués s'agenouiller sur un homme allongé au sol et le frapper violemment trois fois à la tête de ses poings.

Ce policier, Arno P., a été condamné ce lundi 15 juillet à cinq mois de prison. Toutefois, l'exécution de la peine de prison est suspendue. De plus, une amende de 700 euros et une indemnité de 1 000 euros viennent le sanctionner. Ses collègues, Jeff W. et Dany M., ont également été reconnus coupables de voies de fait, condamnés respectivement à trois et deux mois de prison et à une amende de 500 €.

Légitime défense à la loupe

L'un des autres participants à la violente dispute, le soldat Alain G., a lui aussi été condamné. Il écope d'une peine de trois mois avec sursis pour avoir frappé le dos de l'agent de police Jeff W. Il devra également payer 600 euros d'amende et 500 euros de dommages et intérêts. Le défendeur avait invoqué la légitime défense qui, au final, n'a pas été reconnue par le tribunal.

De leur côté, les mis en cause Esaú F., Boby F., Jonathan D. et Dylan G. ont tous été acquittés. Dans leur cas, la légitime défense a bien été retenue. La cour a estimé qu'il était prouvé que les coups portés contre Arno P. avaient permis à sa victime de se libérer alors qu'elle était en situation difficile.

Le procureur demandait plus

La septième chambre criminelle a rendu son verdict bien en deçà de la peine réclamée par le procureur. Celui-ci avait demandé des peines de six et 18 mois pour les policiers impliqués et seulement deux acquittements pour légitime défense. Toutes les parties peuvent faire appel dans un délai de 40 jours.