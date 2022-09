Une mère et son fils renversés sur un passage piéton

Jeudi, trois personnes ont été renversées par des voitures, selon le CGDIS. Les trois personnes ont été blessées.

(lm) - Trois personnes ont été renversées par des voitures depuis jeudi après-midi et ont été blessées, comme l'indique le CGDIS dans son rapport de ce matin.

A 17h04, une mère et son fils ont été renversés par une camionnette à Heisdorf, au carrefour entre la rue de Luxembourg et la rue de Mullendorf. Le conducteur n'aurait pas vu les piétons en tournant, selon la police.

La femme et son fils ont tous deux été blessés. Les services de secours de Lintgen, Steinsel et de la capitale se sont précipités sur les lieux de l'accident et ont prodigué les premiers soins. Ils ont ensuite été transportés à l'hôpital pour des examens complémentaires.

Retrait de permis de conduire

Par ailleurs, le CGDIS signale que dans la nuit de jeudi à vendredi, à 1h19, une personne a encore été renversée. Cette fois-ci, l'accident de la circulation s'est produit à Eich, dans la rue d'Eich. Selon les informations de la police, le conducteur de l'accident se dirigeait vers Beggen lorsqu'il a percuté une voiture stationnée.

Malheureusement, il a également heurté le conducteur de cette voiture, qui se trouvait derrière lui au moment du choc. Ce dernier a été blessé à la jambe et transporté à l'hôpital pour un contrôle. Les pompiers de la capitale étaient sur place.

Il s'est avéré par la suite que le conducteur de l'accident était sous l'influence de l'alcool. Son permis de conduire lui a été retiré.

