Trois personnes blessées dans trois accidents

Ce qui s’est passé ce week-end L'arrestation d'un dealer et des citoyens de plus en plus attentifs

De plus en plus de personnes appellent la police lorsqu'ils voient une personne qui n'est plus en état de conduire, ce qui a conduit à de nombreux retraits de permis. Retrouvez ce qui s'est encore passé ce week-end dans le pays.