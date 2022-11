L'Afghanistan, la Colombie et le Kenya se joignent à plus de 50 autres nationalités pour vendre des produits alimentaires et artisanaux lors de la collecte de fonds annuelle du Luxembourg.

Luxembourg 6 min.

Ce week-end à Luxexpo

Trois nouveaux pays représentés au Bazar International

Sarita RAO L'Afghanistan, la Colombie et le Kenya se joignent à plus de 50 autres nationalités pour vendre des produits alimentaires et artisanaux lors de la collecte de fonds annuelle du Luxembourg.

Cette année, trois nouveaux pays rejoignent les nombreux stands du Bazar international de Luxembourg, qui proposent des produits alimentaires et artisanaux traditionnels afin de collecter des fonds pour des organisations caritatives dans 39 pays.

Nous vous proposons une visite guidée de quelques-uns des stands que vous pouvez visiter :

Sacs wayuu fabriqués par les indigènes de Laguaherra, rhum et empanadas au stand colombien Photo: Gerry Huberty

Quinze Colombiens, sur les quelque 200 qui vivent au Luxembourg, tiendront un stand pour la première fois : «Je suis super contente de représenter mon pays, et de montrer nos sacs Wayuu avec lesquels nous aidons les indigènes de Laguaherra en Colombie. Et nous avons préparé toute la nourriture traditionnelle», dit Carolina, en contemplant l'éventail d'empanadas, de pain de mie traditionnel et de gâteaux. Le stand propose également des spécialités de café et de rhum et même un coin jeux pour les enfants.

Notre sélection du week-end en Grande Région Solidarité, art, gastronomie, concerts et même féérie de Noël avant l'heure: voici les choix de la rédaction pour profiter du week-end en Grande Région.

Le Kenya n'a pas eu de stand depuis quelques années, explique James, qui vend du café kenyan provenant de sa ferme. «Ce café a été apporté, torréfié et moulu ici, donc il est frais. Et nous avons du thé et des snacks kenyans», dit-il. Le stand est rempli de ceintures colorées, de sacs, de bijoux et même de colliers et de laisses pour chiens uniques, fabriqués avec soin à partir de perles masaï. James souligne que la plupart de ces articles sont fabriqués «par des personnes défavorisées. La qualité est contrôlée et la vente a un réel impact. Nous soutenons des vies».

Compte tenu de la situation désespérée en Afghanistan, où il est très difficile d'exporter ou d'importer des marchandises, il est surprenant de voir des robes brodées très colorées et un éventail de noix à vendre. Il n'y a pas grand-chose à acheter, mais les bénévoles ont compensé cela par une vaste sélection de plats afghans cuisinés à la maison.

L'Azerbaïdjanais Samir est venu au Bazar pour rencontrer ses compatriotes, tandis que Fuad a obtenu la nationalité luxembourgeoise en 2007. Photo: Gerry Huberty

Non loin de là, le stand de l'Azerbaïdjan regorge de produits frais, dont des grenades, des coings et des fruits verts en forme d'œuf, les feijoa. Il y a des vins, des huiles, de la mélasse et beaucoup de bijoux, dont Seymur raconte qu'ils ont été acheminés par avion spécialement pour le Bazar.

Samir, un jeune homme qui codirige le stand, raconte que lorsqu'il est arrivé au Luxembourg, le Bazar était un endroit où rencontrer et voir ses compatriotes. «Quand j'avais le mal du pays, c'était le meilleur endroit pour me socialiser et toute cette nourriture me donnait envie», raconte-t-il.

Fuad dit qu'il y a environ 200 Azerbaïdjanais qui vivent au Luxembourg, mais que beaucoup de jeunes arrivants apprennent la langue locale et prennent la citoyenneté. Il est fier d'affirmer qu'il a été le premier Azerbaïdjanais à devenir luxembourgeois en 2007.

Tekia et Sólún au stand islandais vendant des articles en laine et du pain de seigle fait maison avec du saumon et du hareng. Photo: Gerry Huberty

L'Islande est présente au Bazar depuis le début, il y a plus de 60 ans, et vous serez peut-être surpris d'apprendre que 300 ou 400 natifs vivent au Luxembourg. Tekia et Sólún expliquent qu'elles vendent du pain de seigle fait maison avec du saumon, du hareng et du gravlax, de l'huile de foie de morue islandaise et des bougies parfumées et design. La star de l'étalage est constituée par les magnifiques pulls, châles et écharpes en laine transportés par Icelandair jusqu'à Liège.

Viera, qui porte le costume national de son village slovaque, est heureuse que la Slovaquie ait obtenu un stand plus grand cette année. Il est rempli de pains d'épices joliment décorés, de bonnets et de chaussettes en laine, de jouets et de décorations de Noël apportés au Luxembourg au cours de l'année spécialement pour le Bazar.

Admirez les différents costumes régionaux au stand slovaque et dégustez une soupe à la choucroute. Photo: Gerry Huberty

Elle montre du doigt des gaufrettes fines qui sont «traditionnellement mangées à Noël, faites par un instituteur du village. On y met un peu de miel et on les mange en entrée avant le repas de Noël. Ensuite, la mère de famille prend le miel et met une croix sur le front de tout le monde, en guise de bénédiction pour l'année suivante», explique Mme Viera. Parmi les plats populaires servis sur le stand, citons la kapustnica, une soupe à la choucroute, et la lokše, une crêpe à la pomme de terre servie avec des garnitures sucrées ou salées.

Cette année, le stand de l'Ukraine propose du linge de lit et des peignoirs en plus de ses magnifiques décorations de Noël, et le stand de l'Australie vend des parfums. Vous trouverez la liste complète des stands participants ici.

Danse et musique et visite de Kleeschen

Pour vous divertir tout en mangeant et en buvant, vous pourrez assister à la danse traditionnelle japonaise hanagasa, au tambour dhol pakistanais et aux danses traditionnelles d'Ukraine, de Slovaquie, de Hongrie, de Roumanie, d'Inde et de République tchèque. Le stand de l'Azerbaïdjan a invité le pianiste Isfar Sarabski, lauréat du festival de jazz de Montreux, à jouer plusieurs fois le samedi. Les enfants pourront rendre visite à Saint Nicolas, appelé Kleeschen au Luxembourg, le dimanche entre 12h00 et 14h00.

Près de 60 nationalités, avec des produits alimentaires et artisanaux de leur pays d'origine, sous un même toit à LuxExpo. Photo: Gerry Huberty

Le Bazar propose également des livres pour enfants, adolescents et adultes en anglais, en français et dans un certain nombre d'autres langues européennes. Les visiteurs peuvent également retrouver des livres rares ou anciens, des éditions originales, des objets de collection et des livres d'art de qualité.

L'argent récolté au Bazar sera reversé à des associations caritatives dans 39 pays, dont trois projets humanitaires au Luxembourg. Les organisations caritatives choisies s'efforcent de lutter contre la pauvreté, et nombre d'entre elles se concentrent sur l'éducation et la formation professionnelle. D'autres offrent une assistance médicale. Le projet principal de cette année sera un centre médical au Sud-Soudan, géré par des religieuses formées comme sages-femmes, qui, avec des médecins et des infirmières, effectuent environ 2.500 interventions médicales par mois.

Informations pratiques

Le Bazar International a lieu cette année le samedi 12 novembre de 11h00 à 19h00 et le dimanche 13 novembre de 11h00 à 17h00 dans les halls 7 et 8 de LuxExpo. L'entrée se fait par la rue Carlo Hemmer, près du centre commercial Kirchberg. Cette année, il n'est pas nécessaire de réserver des tickets ou des créneaux horaires.

Le Bazar Croix-Rouge les 19-20 novembre au Glacis Une autre collecte de fonds pour les fêtes de fin d'année aura lieu les 19 et 20 novembre de 10h00 à 18h00, lorsque le Bazar Croix-Rouge prendra possession de la tente sur le parking du Glacis au Limpertsberg. La 76e édition de la manifestation proposera également des stands d'artisanat, d'articles design et vintage, de gourmandises et de vêtements d'occasion. Il y aura un village alimentaire et Kleeschen (saint Nicolas) fera une apparition le 20 novembre à 15 heures. L'argent récolté servira à soutenir des actions en faveur des jeunes, tant au Luxembourg que dans le monde entier.

Cet article a été publié pour la première fois sur Luxtimes

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.