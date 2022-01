Avec Dan Kersch, Max Hengel et Carlo Weber, la Chambre démarre l'année 2022 avec trois nouveaux visages. La semaine prochaine, une autre prestation de serment devrait suivre.

Trois nouveaux députés ont prêté serment

(m. m. avec Marc SCHLAMMES)-Avant que la Chambre ne se consacre au travail législatif et à l'adoption de la prochaine loi Covid, trois nouveaux députés ont prêté serment. Deux assermentations font suite à des changements au banc du gouvernement : Dan Kersch et Georges Engel échangent en quelque sorte leur place et Carlo Weber, conseiller communal de la commune de Wincrange, remplace Claude Haagen en tant que nouveau député du Nord.

Max Hengel succède à Françoise Hetto-Gaasch au sein du groupe CSV. Photo: Gerry Huberty

Le troisième est Max Hengel, échevin à Wormeldange. Le politicien du CSV succède à l'Est à Françoise Hetto-Gaasch, qui s'est retirée de la politique active à la fin de l'année dernière.

Carlo Weber remplace Claude Haagen au LSAP. Photo: Gerry Huberty

Jessie Thill remplacera Carlo Back

La semaine prochaine, une nouvelle prestation de serment aura lieu. Comme annoncé en octobre lors de la rentrée parlementaire, Jessie Thill, échevin à Walferdange, remplacera Carlo Back chez les Verts.

Ces dossiers sportifs que Dan Kersch laisse ouverts Alors qu'il est dans la dernière ligne droite avant de quitter le gouvernement, le ministre des Sports fait le point sur les projets dont devra se soucier son successeur, Georges Engel (LSAP).

Avec la nouvelle année, le groupe LSAP a également un nouveau président : Yves Cruchten reprend le poste de Georges Engel - qui avait lui-même succédé à Alex Bodry au cours de cette législature.

