Trois nouveaux décès et 862 nouvelles contaminations

Les chiffres explosent. C'est un nouveau record du nombre de contaminations qui a été battu ce samedi selon les chiffres communiqués par les services du ministère de la Santé. Par ailleurs, trois nouvelles disparitions en raison du covid-19 ont été déplorées au cours des dernières 24 heures.

Si les chiffres communiqués par la direction de la Santé restaient dans la même veine que ceux enregistrés depuis mercredi, la date de ce samedi est à marquer d'une pierre noire avec trois décès supplémentaires, un record de cas positifs: 862, et 86 patients hospitalisés. Jamais depuis le début de la crise, le ministère de la Santé n'avait fait état d'un bilan aussi catastrophique.

Etant donné le contexte alarmant, le gouvernement avait instauré dès ce vendredi un couvre-feu. Une mesure qui sera débattue à partir de ce lundi 26 octobre, pour une instauration espérée par le Premier ministre dans le courant de cette dernière semaine d'octobre. Visiblement, la décision prend encore plus de sens au regard des chiffres de ce samedi.

Le nombre de décès est donc, depuis ce samedi, établi à 144 depuis le début de la crise sanitaire.



Avec ces 862 nouveaux cas, pour près de 12.000 tests PCR, le Luxembourg franchit le cap des 15.000 contaminations avec 15.131 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation a évolué de façon négative cette semaine. Même si les services hospitaliers ne sont pas encore sous pression, 86 patients sont toujours à l'hôpital ce samedi dont 10 en soins intensifs.

ePlus de 10.000 décès en Allemagne

Le nombre de décès du coronavirus a dépassé samedi les 10.000 en Allemagne, pays jusqu'ici relativement épargné par la pandémie mais désormais frappé lui aussi par le rebond épidémique qui sévit dans l'hémisphère Nord. «L'ordre du jour est le suivant: réduire les contacts, rencontrer le moins de monde possible», a répété la chancelière allemande dans son podcast hebdomadaire. Des rassemblements avaient déjà été interdits à l'échelon national, assorties de restrictions locales plus sévères, notamment en Bavière.

France: ça va durer

Le ministre français de la Santé Olivier Véran a défendu devant l'Assemblée nationale la prolongation jusqu'au 16 février de l'état d'urgence sanitaire pour faire face à une «période qui sera longue et difficile». Les députés français examinent ce week-end le projet de loi qui vise à proroger ce régime d'exception redéclenché samedi dernier et qui permet notamment les couvre-feux. Au total, 54 départements, en plus de la Polynésie, soit deux Français sur trois, y sont désormais soumis au couvre-feu de 21h à 06h, avec des amendes en cas de non-respect.

Plus de 42,26 millions de cas La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 1.145.847 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h GMT. Plus de 42.262.290 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués.

Les Etats-Unis, qui ont battu vendredi leur record du nombre de nouvelles contaminations enregistrées en 24 heures (près de 80.000 nouveaux cas) sont le pays le plus touché avec 223.998 décès.

Viennent ensuite le Brésil avec 156.471 morts, l'Inde avec 117.956 morts, le Mexique avec 88.312 morts et le Royaume-Uni avec 44.571 morts.

Heurts à Naples contre le couvre-feu

Des heurts ont opposé vendredi soir à Naples la police à des centaines de manifestants protestant contre le couvre-feu, qui court désormais de 23h à 5h du matin en Campanie, et la menace d'un nouveau confinement. Vers 23h, plusieurs centaines de personnes, souvent jeunes, ont allumé des fumigènes, incendié des poubelles et lancé des projectiles sur les policiers anti-émeute déployés dans le centre-ville. Des appels avaient été lancés sur les réseaux sociaux pour défier le couvre-feu également en vigueur dans les régions de Rome et de Milan.



