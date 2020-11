Après les cinq victimes de l'épidémie recensées samedi, le bilan s'alourdit encore ce dimanche avec trois nouvelles victimes. Au total, 188 personnes sont décédées officiellement en raison du covid, selon les données de la direction de la Santé

Trois nouveaux décès covid à déplorer

Après les cinq victimes de l'épidémie recensées samedi, le bilan s'alourdit encore ce dimanche avec trois nouvelles victimes. Au total, 188 personnes sont décédées officiellement en raison du covid, selon les données de la direction de la Santé

L'ampleur de la deuxième vague de covid-19 reste forte en Europe et au Luxembourg. Selon les données publiées samedi par la direction de la Santé, le nombre de victimes officiellement recensées s'élève à 188 personnes. Soit trois de plus que la veille. Depuis le 1er novembre, 28 personnes ayant perdu la vie étaient positives au covid-19.

Le bilan proposé ce dimanch efait état de 570 nouvelles infections recensées en un jour, contre 675 samedi et 629 vendredi. C'est la première fois depuis le 3 novembre que le nombre de nouvelles infections redescend sous la barre des 600 infections quotidiennes. Et cela sur un total de 12.751 tests PCR réalisés en 24 heures. Soit un ratio de positivité de 5,44%.

Avec ces nouvelles infections, le Luxembourg dénombre désormais 24.469 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

En ce qui concerne les patients hospitalisés, la situation reste stable, mais à un niveau élevé. Raison pour laquelle les autorités réfléchissent à passer à la phase 4 du plan sanitaire, soit le report d'opérations. La direction de la Santé relève actuellement 168 patients covid en soins normaux (infectés ou suspectés). En soins intensifs, le nombre de malades souffrant de l'infection respiratoire a, lui, diminué pour atteindre 36 personnes. Contre 41 samedi.

En plein suspense électoral, les Etats-Unis ont enregistré un record de nouveaux cas de covid-19 avec plus de 120.000 nouvelles infections détectées en 24 heures. Les USA restent, de loin, le pays le plus touché au monde avec 234.944 décès et au total 9,6 millions de cas positifs depuis le début de l'épidémie.

Confrontée à un risque de saturation de ses hôpitaux, la Grèce se reconfine à partir de samedi pour trois semaines. Le coronavirus n'y a fait que 702 morts, mais le pays redoute une forte hausse des malades en soins intensifs dans un système hospitalier insuffisant.En Italie, un couvre-feu national de 22h à 5h entre en vigueur jusqu'au 3 décembre. Les lycées passent à l'enseignement à distance, les musées sont fermés, ainsi que les centres commerciaux durant le weekend.





