Au total, 53 malades atteints du virus ont été recensés au Luxembourg. Et 384 personnes ont été vaccinées depuis le 16 août.

Luxembourg 2 min.

Epidémie

Trois nouveaux cas de variole du singe en une semaine

Au total, 53 malades atteints du virus ont été recensés au Luxembourg. Et 384 personnes ont été vaccinées depuis le 16 août.

L'épidémie de variole du singe continue de progresser. Le cap des 50.000 cas a été franchi cette semaine, a annoncé l'OMS. La flambée de cas touche principalement l'Amérique du Nord et l'Europe.

Variole du singe : le Dr Staub fait le point Comment puis-je me faire tester pour la variole du singe ? Qui doit être vacciné ? Y a-t-il des effets secondaires ? Le Dr Thérèse Staub répond à nos questions.

Sur le vieux continent, on recensait 22.363 cas dans 43 pays en date du 30 août dernier. Soit une augmentation de 1.265 cas depuis la semaine dernière

Et qu'en est-il au Luxembourg? Le nombre de cas continue d'évoluer à la hausse de semaine en semaine. Le dernier point hebdomadaire de la Santé sur la variole du singe rapporte ce vendredi que trois nouveaux cas ont été répertoriés en une semaine. Le total de personnes touchées par le virus s'élève désormais à 53 cas au Luxembourg.

Trois hospitalisations

Jusqu’à présent, tous les cas détectés sont de sexe masculin. Leur moyenne d’âge est de 37 ans. Trois cas ont été hospitalisés pour une courte durée et ont entre-temps quitté l'hôpital. Les autres caractéristiques épidémiologiques et cliniques de cas détectés au Luxembourg sont très similaires aux cas signalés au niveau européen, signale la Santé.



Depuis le 16 août, les personnes à risque peuvent se faire vacciner contre le virus au Service National des Maladies Infectieuses. En date du 30 août, 384 personnes avaient été vaccinées : 381 personnes ont reçu une première injection et 3 personnes une deuxième dose.

Adaptation du schéma de vaccination

Le schéma de vaccination initial a été adapté. «La recommandation du Conseil Supérieur des Maladies Infectieuses du 24 août 2022 prévoit l’administration d’une dose unique aux personnes ayant reçu une vaccination antérieure contre la variole par un vaccin vivant de 1ère ou 2ème génération (personnes nées avant 1977 ou ayant une cicatrice typique de vaccination au niveau du bras)», explique la Santé. «Dans ces cas, une seule dose sera donc administrée à l'avenir. Les patients qui ne font pas partie de cette catégorie continueront à recevoir deux doses de vaccin».

Rappelons que les personnes infectées doivent être isolées et éviter tout contact avec d’autres personnes, couvrir les lésions et boutons et veiller à leur hygiène des mains. Parmi les mesures de protection, il est conseillé de réduire le nombre de ses partenaires sexuels et de ne pas partager les effets personnels avec des personnes infectées ou qui ont été en contact avec des personnes infectées (linge de lit, serviette, rasoir, etc.).

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.