Trois morts et un blessé grave sont à déplorer ce dimanche matin, après une collision frontale entre une voiture et un bus sur l'autoroute A3. Celle-ci a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu'en début d'après-midi.

Luxembourg 3

Trois morts sur l'A3 après une collision entre un bus et une voiture

Trois morts et un blessé grave sont à déplorer ce dimanche matin, après une collision frontale entre une voiture et un bus sur l'autoroute A3. Celle-ci a été fermée à la circulation dans les deux sens jusqu'en début d'après-midi.

(TJ trad. SW) - L'accident s'est produit à environ un kilomètre avant l'aire de Berchem. Pour des raisons encore inconnues, une voiture est entrée en collision frontale avec un autocar.

Les quatre passagers de la voiture sont restés coincés dans l'épave, grièvement blessés. Peu après midi ce dimanche, la police grand-ducale indiquait que le conducteur de la voiture et son passager avant étaient décédés: ils étaient tous deux Français et avaient à peine 18 ans.

Ce lundi matin, le bilan s'alourdit encore une fois: un troisième passager est décédé des suites de ses blessures; il s'agit d'une jeune femme. Les quatre personnes présentes dans la petite Citroën sont originaires de villes frontalières en France: Thionville, Malling et Remeling.

Le pronostic vital du dernier passager encore en vie est engagé. Il a été opéré dans la nuit de dimanche à lundi.

3 Photos: police grand-ducale

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photos: police grand-ducale Photos: police grand-ducale Photos: police grand-ducale

Sur ce tronçon de l'autoroute, la chaussée a été rénovée ce week-end: un côté de l'A3 était donc fermé et le trafic a été acheminé le long du chantier sur une voie de l'autre côté de l'autoroute. On ne sait pas pourquoi le véhicule immatriculé en France a continué sur la mauvaise voie et s'est retrouvé en sens inverse. Le conducteur de l'autobus n'a pas eu la possibilité d'éviter la voiture et l'a saisie de plein fouet.

L'A3 a été fermée dans les deux sens, un détour a été mis en place par l'A4 et l'A13. Elle n'a été rouverte qu'en début d'après-midi.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.