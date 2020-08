Après avoir incité à découvrir le pays à vélo, soutenu la relance des structures d'accueil via la distribution de 70.000 bons de 50€, le ministère du Tourisme offre maintenant son soutien aux associations qui œuvrent pour la promotion touristique dans le pays.

Trois millions d'euros pour le tourisme associatif

Patrick JACQUEMOT

Trois millions d'euros. Voilà le montant que le ministère du Tourisme a estimé nécessaire pour soutenir les associations œuvrant en faveur de la découverte du territoire. Des asbl qui ont particulièrement souffert du confinement, et que la reprise timide de l'activité de loisirs, de restauration et d'accueil pénalise toujours. Aussi, le ministre Lex Delles (DP) a-t-il précisé les conditions d'attributions de ce fonds qui, notamment, envisage une participation aux frais de rémunération ou de fonctionnement de ces structures.

Ainsi, près d'une centaine d'associations pourraient potentiellement bénéficier de cette manne. On parle là des syndicats d'initiative mais aussi de musées, centres d'accueil, gîtes ou camping essentiellement (sous mode de gestion à but non lucratif). A cela, plusieurs conditions comme travailler «dans le cadre de projets ou initiatives touristiques d’envergure à caractère régional ou national» ou gérer «de manière professionnelle une infrastructure touristique».

Il va de soi que l'asbl demanderesse devra avoir fonctionné durant le mois pour lequel elle sollicite l'aide publique. Sachant que la subvention, à hauteur de 1.250 euros par équivalent temps plein (ETP) en activité, pourra être sollicitée «pour les mois de juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre (6 mois)», envisage la Direction du Tourisme.

Pour les structures de moins de 10 salariés, le plafond maximal d'aide a été fixé à 10.000 euros/mois contre 50.000 euros mensuels pour les associations employant jusqu’à 50 salariés, et 100.000 euros par mois pour les ASBL avec plus de 50 salariés.

Pour le ministère, il importe aussi de soutenir par ces enveloppes la communication et la publicité visant l'amélioration de la visibilité aux yeux du public des services touristiques proposés. Tout comme la mise en œuvre d’un projet de digitalisation entre mi-mars et fin 2020 pourra être prise en charge «à 100%» jusqu'à 25.000 euros. Alors, à défaut de gérer un flux de visiteurs et curieux important, les asbl sont-elles invitées à bien faire leur demande sur guichet.lu et démarrer leurs projets.

Ces nouvelles aides s'inscrivent dans le programme de relance «Restart Tourism. Stabiliséieren. Adaptéieren. Promouvéieren» présenté début juin. Un plan dont de nombreuses lignes ont déjà été mises en place. A commencer par la distribution des bons de 50 euros pour encourager chacun, frontaliers comme résidents, à séjourner au Luxembourg. Mais aussi l'ouverture de 270 km de nouveaux circuits pour les cyclistes, l'opération «Move, we carry», l'instauration d'un label «Safe to serve» pour les restaurants et bars du Luxembourg ou les aides pour le secteur événementiel (souvent lié à l'activité touristique).

