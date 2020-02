Deux ressortissants luxembourgeois sont arrivés ce vendredi au Findel en provenance de la ville de Wuhan. Ils ont immédiatement été placés à l'isolement au service des maladies infectieuses du Centre hospitalier de Luxembourg.

Trois Luxembourgeois en quarantaine au CHL

Deux ressortissants luxembourgeois sont arrivés ce vendredi au Findel en provenance de la ville de Wuhan. Ils ont immédiatement été placés à l'isolement au service des maladies infectieuses du Centre hospitalier de Luxembourg.

(ota) - Et de trois! Deux personnes de retour de Chine sont venues rejoindre au CHL, l'homme dont la mise en quarantaine se termine dimanche. Après un premier bilan médical, les deux nouveaux patients ne présentent aucun «signe ou symptôme d'infection», assure le ministère de la Santé. Les trois Luxembourgeois mis à l'isolement au CHL ne sont, a priori, pas infectés par le virus et donc non contagieux.

La rapatriement des deux Luxembourgeois a été organisé par la France. Ils se situaient à quelque 400 km de Wuhan, foyer de l'épidémie du coronavirus. Après avoir transité par l'aéroport de Paris, ils ont été accueillis par les secours grand-ducaux qui ont assuré leur transfert vers le CHL.

Le CHL paré à tout, y compris au coronavirus Depuis dix jours, un homme rentrant de Chine a été mis en quarantaine au Centre hospitalier de Luxembourg. Il s'agit du seul établissement du pays offrant les conditions d'isolement face à l'épidémie de covid-19 et autres maladies infectieuses.

La mise à l'isolement, par précaution, au sein du service des maladies infectieuses doit durer 14 jours, soit le temps de la période d'incubation maximale du covid-19. Cette mise en quarantaine prendrait ainsi fin le 6 mars pour les deux nouveaux arrivés. L'hôpital de la capitale est la seule structure du pays à pouvoir accueillir ce type de patients grâce à des installations spécialisées.

Le CHL dispose en effet de six chambres permettant la prise en charge de personnes potentiellement atteintes d'une maladie transmissible par voies respiratoires. Une dizaine de malades suspectés d'être porteurs du coronavirus sont passés par ce type de protocole au centre hospitalier. Aucun patient n'a toutefois dû subir une longue mise en quarantaine. Tous les résultats d'analyses effectuées par le Laboratoire national de santé se sont avérés négatifs au virus qui a provoqué plus de 2.200 morts en Chine.