Projet inédit au Luxembourg, le «Tandem Tour» qui débute ce mardi matin est un défi sportif mais surtout humain. Dix jeunes vivant au Luxembourg ou qui y ont trouvé refuge depuis peu, vont devoir pédaler en tandem dans un seul but: mieux apprendre à se connaître. Jean Asselborn, Andy Schleck, Yannis Bastian et Sébastien Cayotte rouleront à leurs côtés!

Luxembourg 1 4 min.

Trois jours en tandem pour dépasser tous les préjugés

Projet inédit au Luxembourg, le «Tandem Tour» qui débute ce mardi matin est un défi sportif mais surtout humain. Dix jeunes vivant au Luxembourg ou qui y ont trouvé refuge depuis peu, vont devoir pédaler en tandem dans un seul but: mieux apprendre à se connaître. Jean Asselborn, Andy Schleck, Yannis Bastian et Sébastien Cayotte rouleront à leurs côtés!

Par le tandem formé par Maurice Fick et Sophie Wiessler

Ils sont originaires du Cap-Vert, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Guinée-Bissau, d'Afghanistan mais aussi des Etats-Unis et du Luxembourg. Ils ne se connaissent pas, ne sont pas nécessairement fans de vélo et n'ont, pour la plupart, jamais roulé en tandem. Et pourtant ces dix jeunes, âgés de 17 à 28 ans, qui vivent pour moitié au Luxembourg depuis plusieurs années et qui ont le statut de demandeurs de protection internationale, pour l'autre moitié, s'apprêtent à vivre une véritable aventure humaine à travers collines et bois luxembourgeois: le «Tandem Together».



Juste avant le grand départ, Steve, Christine, Alexandre, Radim, Yaya, Yann, et leurs collègues du peloton multiculturel se sont retrouvés ce lundi dans le cadre idyllique du Centre Jeunesse Marienthal «pour apprendre à se connaître et tester leur tandem», résume Max Wagner. Et au responsable du projet au Service National de la Jeunesse d'expliquer que rouler sur un tandem n'a rien d'évident: «Ne serait-ce que pour monter dessus ou se lancer... il faut déjà se parler».



«Celui qui est assis à l'arrière ne peut ni freiner, ni tourner, ni changer de vitesse. C'est le rôle du pilote, à l'avant. Le tandem, c'est une question de confiance», glisse Max Wagner, tandis que le tandem formé de Christine et Steve, a du mal à s'accorder dans un premier temps. Au bout d'une demi-heure, avec de la bonne humeur et en parlant finalement le même langage, le tandem finira par faire route ensemble. La recette, et tous les duos mettront finalement peu de temps à l'expérimenter, s'appelle: communiquer. A chaque duo de trouver un langage commun.



L'objectif de cette aventure mise sur pied par le Service National de la Jeunesse (SNJ) avec l'aide de l'initiative I'm not a refugee et Hariko, est de «rassembler les jeunes aux bagages culturels différents mais qui habitent tous le Luxembourg. A partir du moment où on leur donne une opportunité de vivre ensemble et s'ils sont ouverts aux autres, beaucoup de choses deviennent faisables», résume Max Wagner.



Marcel Gangler et Max Wagner encadreront les cinq tandems durant toute l'aventure. Tous deux ont tracé et testé le parcours. Photo: Maurice Fick

Après l'afflux massif de réfugiés vers l'Europe de l'Ouest au cours des trois dernières années, ce projet sportif d'inclusion a pour but de rapprocher les différentes populations qui vivent au Luxembourg - où près de 50% de résidents sont étrangers - et de lutter contre les préjugés. «Au fil de cette aventure, les jeunes vont se rendre compte qu'ils ne sont pas si différents les uns des autres et que c'est en formant une équipe qu'ils avanceront le mieux», sait le responsable du projet.



Le «Tandem Tour» n'est pas une course, comme il aime à le préciser, mais ces dix jeunes avaleront 30 km ce mardi de Marienthal à Erpeldange. Puis autant, mercredi, jusqu'à Echternach. Une étape entrecoupée par une balade en kayak. Avant de pédaler d'Echternach à Luxembourg-Ville, jeudi. Soit une quarantaine de kilomètres en montée régulière.



Le Tandem Tour empruntera des chemins forestiers, traversera Echternach, mais empruntera pour l'essentiel des pistes cyclables. Photo: Maurice Fick

Quatre «pointures» luxembourgeoises du vélo, viendront les soutenir dans leurs efforts du vivre-ensemble. A commencer par l'aventurier Yannis Bastian, qui avait parcouru le monde à vélo entre septembre 2014 et avril 2017. Couvrant 32.187 km et traversant 37 pays à la seule force des mollets. Comme son compère au grand cœur et aux exploits inédits à Vel'oh!, Sébastien Cayotte, il sera aux côtés des tandems ce mercredi.

Amoureux de la Petite Reine, le ministre des Affaires étrangères, de l'Immigration et de l'Asile, Jean Asselborn, viendra les épauler pour la dernière étape jeudi, avec son compère Andy Schleck, l'ancien champion cycliste qui avait remporté le tour de France en 2010.



«Durant ces trois jours, nous les filmerons avec des caméras professionnelles dans le but de faire un documentaire. Une équipe média suivra les dix jeunes en tandem. Et il y a même une voiture adaptée pour moi, vu que je suis en chaise roulante», raconte, tout sourire, Fortunat Kizungu, jeune chanteur burundais. Comme lui, trois autres jeunes sont coachés par la Media Factory du Centre de Jeunesse pour capturer les moments forts de ce premier Tandem Tour.