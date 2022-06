Charly's gare se transformera en pop-up store cet été. La Ville de Luxembourg a fait connaître les noms des entrepreneurs à qui elle a confié les clés ce mercredi.

Trois jeunes entrepreneurs choisis pour la Charly's Gare

Thomas BERTHOL

Après avoir étudié 19 candidatures dans le but de trouver le bon entrepreneur qui sera chargé de redonner vie au local de la Charly's Gare, la Ville de Luxembourg a mis la main sur le bon candidat. Les bons candidats, même, puisque le choix s'est porté sur trois jeunes entrepreneurs. Ces derniers sont encore étudiants, a indiqué ce mercredi Serge Wilmes (CSV), premier échevin de la capitale, lors du Citybreakfast, le traditionnel rendez-vous mensuel avec la presse. Tous trois fabriquent leur propre bière artisanale.

La clé leur a été remise ce lundi 13 juin, quelques travaux ayant été nécessaires auparavant, notamment pour y installer un frigo ou encore un lavabo.

Le local, d'une surface de 21,5 mètres carrés répartis en deux pièces, sera officiellement inauguré le 1er juillet, mais le service ne commencera véritablement que le 23 juillet. Les consommateurs pourront alors profiter d'une terrasse où déguster des petits plats. Comme les autres pop-up de la capitale, la durée maximale de location est de six mois, qui peuvent ensuite être prolongés de trois mois. Dans le cas du Charly's Gare, la commune demandera le loyer minimum de 650 euros.

Une société de gardiennage mobilisée dans le secteur

Concernant, l'appel d'offres pour le pop-up kiosque du quartier Merl pour cet été, la Ville de Luxembourg est encore à la recherche d'un entrepreneur, a fait savoir Serge Wilmes.

Lydie Polfer (DP) a également annoncé que le bateau pirate pour les enfants, juste à côté de la Charly's Gare sera officiellement inauguré ce vendredi à 11h30. Les apprentis pirates pourront retrouver leur terrain de jeu préféré, en travaux depuis le 3 janvier dernier.

La bourgmestre de la Ville de Luxembourg a par ailleurs signalé qu'une société de gardiennage veillera à la sécurité dans le parc et en ville. Cette équipe, composée de quatre personnes, n'a pas vocation à remplir le rôle de la police, et n'a donc pas le droit d'intervenir, mais uniquement le droit d'appeler les forces de l'ordre. Pour rappel, la ministre de la Justice Sam Tanson (Déi Gréng) a récemment précisé le rôle de ces sociétés de gardiennage. À noter que les agents de sécurité doivent obligatoirement porter un uniforme et être munis d'une carte de légitimation, et qu'il leur sera strictement interdit de porter une arme lors de leurs missions.

