En plus du cas du Dr Benoit Ochs, la chambre professionnelle des médecins luxembourgeois enquête sur deux autres thérapeutes qui n'auraient pas suivi les recommandations préconisées par le ministère de la Santé.

Santé publique au Luxembourg

Trois généralistes dans le collimateur du collège médical

Patrick JACQUEMOT

Vendredi, le Dr Benoit Ochs figurait en bonne place de la marche blanche et silencieuse organisée à Luxembourg. En attente d'un nouveau jugement, le généraliste de Junglinster pourrait bientôt ne pas être le seul à qui le collège médical adresse une sanction en raison de sa façon de conseiller sa patientèle par rapport à l'infection en cours. Ainsi, le président de la chambre, le Dr Pit Buchler vient-il de confirmer à Radio 100,7 que deux autres médecins faisaient l'objet actuellement d'une enquête.

Qui? Où exercent-ils? Que risquent-ils? Le responsable n'a pas voulu en dire plus. Consentant tout juste à informer que dans les deux nouveaux cas mis en cause, des patients se seraient plaints des consignes de leur médecin qui leur suggérait de ne pas forcément se plier aux consignes en vigueur. Cela aussi bien sur le port du masque que sur la vaccination anti-covid.

Pour l'heure, les investigations sont toujours en cours, a informé Pit Buchler. Un président qui n'a pas évoqué non plus la date de l'audience qui se pencherait sur le sort du premier mis en cause, le Dr Ochs. Celui-ci a fait appel de la suspension d'un an prise à son encontre par le conseil de discipline.

Récemment, dans un entretien sur Bas.tv, le généraliste rappelait qu'il n'était «pas un anti-masque. J'ai porté le masque car il ne me dérange pas (même si je considère qu'il n'est pas efficace). Mais j'obéis à ça. Je ne suis pas un anti-vax. Je suis pour les bons vaccins.»

