Conséquence de la détection d'une personne travaillant au sein du secrétariat du parti populiste, Jeff Engelen, Fernand Kartheiser et Fred Keup annoncent ce jeudi qu'ils n'assisteront pas physiquement à des commissions ou à une séance plénière à la Chambre. Et ce, jusqu'à lundi.

Trois députés ADR se mettent en retrait

Effet domino au sein de l'ADR. En annonçant jeudi qu'«une personne du secrétariat (...) qui exerce une tâche administrative a été testée positive au coronavirus», le parti se trouve contraint de se réorganiser. Ou du moins de prendre «des mesures» sanitaires puisque «trois députés ont eu un bref contact» avec la personne infectée.

Même si le communiqué officiel assure que «le risque de contamination est faible», Jeff Engelen, Fernand Kartheiser et Fred Keup se mettent en quarantaine, jusqu'«à lundi», aucun d'entre eux n'assistera en personne à une séance plénière ou à une commission parlementaire. Roy Reding, lui, «n'est pas concerné», précise l'ADR.

Si cette annonce s'avère purement formelle, elle pourrait en théorie avoir des conséquences pour les votes à la Chambre. Car si les députés peuvent parfaitement voter par procuration, le règlement interne prévoit qu'un député présent à la séance plénière ne peut voter que pour un seul autre député. Et donc Roy Reding ne pourra s'exprimer pour ses trois collègues de parti absents des débats.

Interrogée à ce sujet, la Chambre des députés indique que «la question avait été abordée en commission du Règlement au début de la crise et qu'un accord officieux avait été convenu pour que les députés des autres partis puissent voter en lieu et place des députés des sensibilités politiques qui seraient confrontés à ce cas de figure». Sur Twitter, Roy Reding indique que les voix de Fred Keup et de Jeff Engelen seront portés par Gilles Roth (CSV) et Laurent Mosar (CSV).

Gilles Roth pour Fred Keup et Laurent Mosar pour Jeff Engelen. — Reding Roy (@RedingRoyMP) February 10, 2021

A noter que cette absence de trois députés intervient quelques jours après la mise en place d'un dépistage massif parmi les élus et les membres de l'administration parlementaire après l'infection confirmée de Jean-Marie Halsdorf (CSV). Ce cas avait relancé les interrogations autour de la possibilité pour les députés de voter à distance, option vue favorablement par les partis de la coalition mais à laquelle s'oppose le CSV qui souhaite «respecter la Constitution» qui veut que les débats publics se tiennent en présentiel.

