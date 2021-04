La ministre de la Santé a révélé ce bilan à mettre en perspective avec les 166.000 doses de vaccin anti-covid administrées. Et de jouer aussi la carte de la transparence sur les effets secondaires constatés.

Trois décès suspects après vaccination au Luxembourg

Un cas avait déjà été révélé, mais mercredi, Paulette Lenert a reconnu qu'il fallait désormais ajouter deux autres personnes décédées visiblement des suites d'une vaccination anti-covid au Luxembourg. Tragique. Drôle de retour aux affaires même pour la ministre de la Santé qui ne pouvait que relativiser cette triste information. Trois morts certes mais sur plus de 166.000 injections pratiquées depuis le 28 décembre. Trois morts certes, mais sur 13 vaccinés hospitalisés pour cause d'effets secondaires majeurs.

La vaccination se lancera dans le «last minute» Pour répondre à la volonté du gouvernement de ne pas gâcher les doses disponibles, un nouveau dispositif visant à injecter les doses non utilisées dans la journée sera mis en place. Seule contrainte: les volontaires devront être à moins de 20 minutes d'un centre de vaccination.

Car c'est bien là une nouveauté dans la communication sur l'épidémie. Au bilan quotidien des décès (788 à ce jour), des contaminations (65.604), voilà le gouvernement prêt à communiquer aussi sur les effets indésirables de la vaccination. Une transparence qui pourra rebuter certains, mais qui aura au moins le mérite de la transparence.

Ainsi, a-t-on appris que 1% des vaccinés au Grand-Duché avaient fait état d'effets secondaires. C'est peu, et surtout ces gênes étaient pour la plupart mineures (maux de tête, poussée de fièvre). «Et donc 98% n'ont rien eu», peut positiver Paulette Lenert.

Ainsi, sur les 1.125 personnes incommodées, 116 ont dû être placées en arrêt de travail et 13 admises à l'hôpital (dont 7 cas de thromboses). Et quitte à informer, autant être complet. Aussi la ministre de la Santé n'a pas caché le ratio de réaction non désirée par vaccin : 2 cas/1.000 vaccins pour Moderna et AstraZeneca, 10 cas/1.000 pour Pfizer qui reste la formule la plus injectée dans le pays. Pour Johnson & Johnson, le nombre de doses reçues (2.400) étant faible, aucune statistique crédible ne peut être avancée.

Des victimes seniors Les trois victimes potentielles de la vaccination anti-covid étaient âgées de 75 à 94 ans, a indiqué la ministre de la Santé.

Donc oui, il y a un risque en lien avec les injections pratiquées soit par les équipes mobiles, soit en centre de vaccination. Mais pas de quoi changer d'un pouce la ligne suivie dans la campagne d'immunisation. Seul un avis contraire de l'Agence européenne des médicaments pourrait mettre un feu rouge à l'emploi de l'un ou l'autre des quatre vaccins autorisés.

