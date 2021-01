En ce premier jour de 2021, la barre symbolique des 500 morts liés au covid-19 a été franchie au Luxembourg. Le taux de positivité de ces 24 dernières heures s'élève quant à lui à 4,81%.

Trois décès à déplorer en ce début d'année

En ce premier jour de 2021, la barre symbolique des 500 morts liés au covid-19 a été franchie au Luxembourg. Le taux de positivité de ces 24 dernières heures s'élève quant à lui à 4,81%.

Si de nombreux changements ont été annoncés pour 2021, le covid-19 poursuit lui de faire des victimes. En ce premier jour de l'année, trois décès sont à déplorer, portant à 501 le nombre de morts des suites du virus depuis le début de la pandémie.

Avec 4.470 nouveaux tests effectués, le pays enregistre 215 nouvelles contaminations. Un chiffre bien plus bas que celui publié mardi, à savoir 326, en raison de la fermeture de stations de tests ce 1er janvier. Le taux de positivité, lui, s'établit à 4,81%.

Le Luxembourg dénombre désormais 46.505 cas dépistés depuis le mois de mars dernier. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.



Le nombre de personnes hospitalisées est stable. Les hôpitaux hébergent actuellement 136 patients en lien avec l'infection, dont 33 en soins intensifs. Au plus fort de la première vague, 234 lits avaient été occupés pour cette pathologie.







