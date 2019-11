Trois chantiers vont perturber le trafic à Luxembourg

Automobilistes, si vous passez ce week-end du côté de Gasperich, Hollerich ou du Rollingergrund, prenez vos dispositions. Quelques axes de circulation seront interdits à la circulation pour cause de réfection de la chaussée.

Eddy RENAULD Automobilistes, si vous passez ce week-end du côté de Gasperich, Hollerich ou du Rollingergrund, prenez vos dispositions. Quelques axes de circulation seront interdits à la circulation pour cause de réfection de la chaussée.

Après le chaos aux abords de Gasperich et à hauteur du parking du Royal-Hamilius la semaine dernière, circuler dans la capitale ce week-end s'annonce à nouveau compliqué où trois chantiers sont programmés.

Chaos au cœur et aux abords de la capitale Les nouveaux aménagements au Ban de Gasperich et l'ouverture de la Fnac au centre de la capitale ont été à l'origine de nombreux embouteillages, lundi, aux heures de pointe. Le retour à la normale est annoncé par les responsables communaux «dans les prochains jours».

Après l'inauguration début de semaine du nouveau pont reliant le Ban de Gasperich à Kockelscheuer, les services de la voirie se chargeront de la réfection de la route d'Esch sur le tronçon compris entre la rue Emile Bian et le boulevard F.W. Raiffeisen à la Cloche d'Or. Les travaux auront lieu à partir de ce vendredi 15 novembre 21h jusqu'au dimanche 17 novembre à 18h.

A noter encore que les commerces situés dans la rue Guillaume Kroll et la rue Eugène Ruppert seront accessibles via le boulevard Raiffeisen, le boulevard de Kockelscheuer, la rue Emile Bian et la route d'Esch.



Ville de Luxembourg

A Hollerich, c'est un plan de déviation qui risque de poser quelques soucis aux automobilistes et aux utilisateurs des transports en commun. Des travaux de pose de réseaux d'utilité publique et d'infrastructure seront entrepris à la rue de Hollerich. Les travaux seront réalisés dans la nuit de vendredi (20h) à samedi (9h) et ce dimanche 17 novembre, entre 5h30 et 12h.



La rue de Hollerich sera donc mise en sens unique à partir de la rue Wenceslas Ier jusqu'à la rue Jean-Baptiste Merkels. Le trafic vers la Gare sera dévié par la rue de Strasbourg. Les habitants du quartier et les automobilistes qui transitent par Hollerich ne sont pas encore au bout de leur peine. Entamés en mai 2018, les travaux vont encore durer jusqu'à la fin de l'année 2020.

Enfin pour cause de réfection définitive, le tronçon de l'avenue de la Faïencerie, compris entre la rue Tony Neuman et la rue de Rollingergrund, sera complètement barré à la circulation durant 24 heures. Soit du samedi 16 novembre 6h au dimanche 17 à la même heure. Une déviation sera mise en place à cette occasion.