Trois cas de covid-19 en trois jours au Grand-Duché

Patrick JACQUEMOT Vendredi, samedi et maintenant dimanche : chaque soir de cette fin de première semaine de mars, le gouvernement luxembourgeois aura annoncé une nouvelle détection de personne atteinte par le coronavirus. Un cinquième malade a donc été placé à l'isolement.

Comme si le phénomène s'emballait. Inexorablement. Dimanche vers 18h, le gouvernement luxembourgeois a annoncé qu'un cinquième résident avait été infecté par le covid-19. La personne (dont ni le sexe, ni l'âge, ni l'identité) n'ont été révélés revenait d'un séjour en Alsace. La région française est d'ailleurs déjà à l'origine supposée de deux autres cas au Grand-Duché.

La propagation de l'infection pulmonaire est actuellement mondiale. Ainsi, depuis l'apparition du nouveau coronavirus en décembre, 109.032 cas d'infection ont été recensés dans 99 pays et territoires, causant la mort de 3.792 personnes, selon un bilan établi par l'Agence France presse, dimanche après-midi. En 24 heures, 4.129 nouvelles contaminations et 236 nouveaux décès ont été officiellement reconnus.

Ce 8 mars, le covid-19 aura fait sa première victime officielle sur le continent africain. Il s'agit d'un touriste allemand qui a succombé en Egypte. Les pays actuellement les plus touchés après la Chine sont l'Italie (7.375 cas dont 1.492 nouveaux, 366 décès), la Corée du Sud (7.313 cas dont 546 nouveaux, 48 décès), l'Iran (6.566 cas dont 743 nouveaux, 194 décès). En cinquième place de ce palmarès, on trouve la France avec 1.126 cas détectés (dont 410 nouveaux et 19 décès). Au Portugal, le gouvernement parle de 13 malades reconnus depuis le début de la pandémie en décembre dernier.

Le coronavirus se propage Signalé pour la première fois par l'OMS le 31 décembre 2019, le virus 2019-nCoV s'est propagé à l'ensemble du globe en quelques semaines. La Chine, centre de l'épidémie, est particulièrement touchée.

Ce dimanche restera marqué par le confinement imposé à un quart de la population italienne, dans la partie nord du pays essentiellement. Les autorités italiennes sont en train d'acheter 22 millions de masques de protection pour affronter l'épidémie de coronavirus, a annoncé le chef de la protection civile.

Les mesures de confinement, valables jusqu'au 3 avril, couvrent une vaste zone allant de Milan, la capitale économique, à Venise, haut lieu du tourisme mondial. Plus de 15 millions d'Italiens dans cette "zone rouge" voient leurs déplacements strictement limités. Le confinement concerne toute la Lombardie et les provinces septentrionales de Modène, Parme, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini (dans la région d'Emilie-Romagne), Pesaro et Urbino (région des Marches, centre-est), Alessandria, Asti (Piémont, nord-ouest), mais aussi Padoue, Trévise, et Venise (en Vénétie, nord-est). Là, musées, salles de sport, piscines, discothèques, salles de jeux et pubs doivent rester fermés, selon le décret signé par le chef du gouvernement Giuseppe Conte.

Pour l'heure cependant, les frontières italiennes restent ouvertes avec les pays voisins. Et les aéroports des régions concernées par les interdictions de déplacements sont restés ouverts pour ce dernier jour de la première semaine de mars.