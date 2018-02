(DN) - Ses rayons devraient refaire leur apparition dans le ciel luxembourgeois en fin de semaine - une alerte orange à la neige étant en cours jusque mercredi soir - mais, jusqu'ici, nous avons été largement privés de soleil au cours des deux derniers mois par rapport à la moyenne, à une époque où cette moyenne est déjà basse.

Quatorze petites heures d'insolation relevées en décembre par MeteoLux, 27 en janvier: c'est respectivement 27 et 24 de moins que la moyenne qui, déjà, ne brille pas par des records en cette période de l'année.

La charnière entre 2016 et 2017 avait été bien plus lumineuse: 67 heures en décembre 2016, 88 heures en janvier 2017, soit sur ces deux mois près de quatre fois plus de lumière qu'actuellement.

Nous n'avons pas atteint le seuil de 1990 où à peine 12,5 heures d'insolation avaient été enregistrées pour un mois de janvier mais il est vrai que, depuis 2011, le mois de décembre et, surtout, le mois de janvier ont été en moyenne moins ensoleillés que la moyenne constatée au cours de la période 1981 – 2010.

Le soleil se ferait-il globalement plus rare ?

Pour autant, il serait hâtif de généraliser ces données sur l'ensemble de l'année pour en conclure que le Luxembourg bénéficie tout simplement de moins de soleil. Au contraire: cumulées sur la période 2011 – 2017, les heures d'ensoleillement culminent à 12 595 heures, soit une progression par rapport aux moyennes de 1981 – 2010 appliquées sur ce même laps de temps (sept ans): 12 076 heures.

Simplement, cet ensoleillement est distribué différemment. Aux périodes de l'année où, classiquement, le soleil brille le moins (d'octobre à février), il a brillé encore moins entre 2011 et 2017 et, à l'inverse, aux périodes de l'année où il est le plus présent, il l'a encore été davantage dans cet intervalle.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.