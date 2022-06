Quelque 700 membres de l'armée, de la police et des unités civiles ont défilé devant les invités d'honneur lors du défilé militaire de la Fête nationale.

Triple vivat pour le grand-duc Henri

Volker BINGENHEIMER Quelque 700 membres de l'armée, de la police et des unités civiles ont défilé devant les invités d'honneur lors du défilé militaire de la Fête nationale.

Ce jeudi matin de Fête nationale, les troupes en uniforme étaient à l'honneur. Après les traditionnels 21 coups de canon en l'honneur du Grand-Duc à Fetschenhof, le défilé militaire a débuté sur l'avenue de la Liberté.

18 A Fetschenhaff, l'armée a tiré les 21 coups de canon traditionnels. Photo: Gilles Kayser

Sous la direction du colonel Yves Kalmes, des unités de l'armée, de la police, de l'administration des douanes, du CGDIS et des unités civiles ont défilé devant le général Steve Thull et Philippe Schrantz, directeur général de la police. François Bausch, ministre de la Défense, et Henri Kox (tous les deux déi gréng), ministre de la Sécurité intérieure, ont inspecté les troupes.

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP), le président de la Chambre Fernand Etgen (DP) ainsi que la grande-duchesse Maria Teresa et la princesse Stéphanie ont suivi le défilé militaire depuis la tribune officielle. Par la suite, le grand-duc Henri et le grand-duc héritier Guillaume ont passé en revue les troupes qui les ont salués par un triple vivat.

Au total, le défilé militaire de l'avenue de la Liberté comptait 700 participants, 27 chiens de service et 60 véhicules.

