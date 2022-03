Tripartite: les négociations se poursuivent

Le gouvernement et les partenaires sociaux discutent depuis ce mardi début d'après-midi de l'évolution des prix de l'énergie. La question de l'index et de l'inflation est également sur la table. En début de soirée, les négociations étaient toujours en cours.

Le gouvernement et les partenaires sociaux discutent depuis ce mardi début d'après-midi de l'évolution des prix de l'énergie. La question de l'index et de l'inflation est également sur la table. En début de soirée, les négociations étaient toujours en cours.

(m. m. avec Michèle GANTENBEIN). Ce mardi après-midi, le gouvernement rencontrait au château de Senningen les représentants des employeurs et des travailleurs lors d'une réunion tripartite nationale. La réunion avait pour toile de fond la hausse record des prix de l'énergie et des matières premières. Le conflit en Ukraine ne fait qu'alimenter cette hausse de prix et cela pénalise considérablement les entreprises et les consommateurs.

Les mesures visant à assurer la pérennité des entreprises et à soutenir les ménages à faibles revenus étaient au centre des discussions ce mardi après-midi. Sur la table également, l'inflation et l'épineuse question de l'index et la manière dont le mécanisme pourrait être adapté.

Les enjeux sont capitaux et laissaient présager de longues et animées discussions. La tripartite entamée en début d'après-midi se prolonge en ce début de soirée.

Après un premier round de discussions, les trois camps se sont séparés pour se concerter. Avant de reprendre les débats vers 18h15, rapportent nos confrères de RTL. Rien n'a encore filtré de ce qui s'est dit entre les différents partenaires depuis le début de cet après-midi. Reste à voir si les trois camps pourront tomber d'accord ce mardi soir.

Les syndicats cependant ont déjà exprimé qu'ils étaient opposés à toute manipulation du mécanisme d'indexation. Les représentants patronaux, eux, ne sont pas du même avis. Ils craignent en effet que la hausse de l'inflation n'entraîne coup sur coup plusieurs ajustements d'indice et que les entreprises ne soient soumises à une pression telle que leur existence soit menacée et que la Place financière ne soit plus compétitive sur le marché à moyen terme.

Se limiter à une tranche indicielle par an

Le patronat est soutenu dans son avis par le Fonds monétaire international (FMI), qui a demandé la semaine dernière au Luxembourg de se limiter à une tranche indicielle par an et de soutenir les citoyens par des aides directes au lieu d'ajustements salariaux.



Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) avait annoncé la tenue d'une tripartite le 10 mars. Peu avant, le 28 février, le gouvernement avait consulté les fournisseurs nationaux d'énergie et annoncé les premières mesures d'aide (élargissement de l'indemnité de vie chère et de la prime à l'énergie) pour les ménages à faible revenu. L'objectif étant de trouver des solutions à court terme pour soulager les ménages et les entreprises.

Le gouvernement s'était par ailleurs mis d'accord avec les opérateurs de réseau pour réduire temporairement les coûts de réseau à zéro et avait promis des aides aux entreprises, mais sans être précis - hormis le chômage partiel. Problème : les gouvernements de l'UE ne peuvent intervenir sur le marché de l'énergie que dans une mesure limitée.

La Commission européenne est en train d'assouplir les règles strictes sur les subventions afin que les pays puissent mieux soutenir leurs entreprises. Le plan devrait être disponible fin mars.

