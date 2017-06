La Franc-Maçonnerie célèbre ses 300 ans d'existence partout dans le monde. La première Grande Loge a été fondée à Londres le 24 juin 1717.



La Grande Loge de Luxembourg, aujourd'hui composée d'environ 300 membres, est constituée de cinq loges, ou ateliers. Elle est apparue d'abord à la fin du XVIIIe siècle au Luxembourg et réapparaît en 1803. Ses activités sont suspendues durant la Seconde Guerre mondiale et reprennent ensuite. Le Grand Orient de Luxembourg naît en 1957 (il était apparu en 1959, mais avait disparu entre-temps) d'une scission consécutive à l'établissement d'une Convention du Luxembourg. Puis le Droit humain en 1982.



Les Francs-Maçons sont libres de parler de leur attachement à une loge.



Jean Schiltz est Grand Maître de la Grande Loge de Luxembourg. Il nous éclaire sur la raison d'être de la Franc-Maçonnerie.



300 ans après, les loges franc-maçonnes ont-elles encore leur raison d'être?



Jean Schiltz: «La Franc-Maçonnerie est née après les guerres de religion en Angleterre, au temps des Lumières», explique le Grand Maître de la Grande Loge de Luxembourg, Jean Schiltz, dans un entretien accordé au Luxemburger Wort. «Ses valeurs sont basées sur l'éthique et touchent à la liberté, l'égalité, la tolérance, le respect, etc. Ces valeurs ont leur place depuis 300 ans et je crois qu'elles sont aujourd'hui d'autant plus importantes.»

La Franc-Maçonnerie n'a-t-elle pas évolué en 300 ans?



Les principes fondateurs de la Franc-Maçonnerie n'ont pas changé. Elle poursuit le même but: faire d'un bon citoyen un citoyen encore meilleur. Les Francs-Maçons croient que l'homme peut s'améliorer. Cela suppose une introspection de sa part, et qu'il se débarrasse ainsi de l'enveloppe de sa vie profane. Il s'agit d'un voyage initiatique. Le chemin que chacun doit parcourir pour atteindre ce but a évolué dans le temps.

Il existe différents courants dans la Franc-Maçonnerie…

En effet. La première loge, fondée à Londres en 1717, était très libérale. Son cours a changé plus tard, car une partie des Francs-Maçons partageaient l'avis que les rituels devaient être chrétiens. Il existe aujourd'hui des loges avec une orientation religieuse. La Grande Loge de Luxembourg se réclame du Grand Architecte de l'Univers. Selon nos principes humanistes, celui-ci représente un symbole pour nous qui peut trouver une résonance en chacun. Il existe aussi des obédiences qui refusent toute orientation religieuse. C'est le cas du Grand Orient, qui lui s'occupe essentiellement de thèmes sociopolitiques.



Que représente l'intérêt pour la Franc-Maçonnerie aujourd'hui au Luxembourg?

La Grande Loge compte 300 membres. Nous recherchons davantage qu'une simple adhésion. Il ne suffit pas de recruter un nouveau membre. Nous devons aussi l'intégrer. Lors des entretiens préalables à l'intégration d'un nouveau membre, il s'avère que de nombreuses personnes sont tellement liées et happées par leur travail, qu'elles sont à la recherche d'une autre voie. Elles constatent qu'elle ne se développent plus. Elles veulent rencontrer d'autres personnes, elles veulent changer. Les loges européennes connaissent toutes un regain d'intérêt. Alors qu'aux Etats-Unis, le nombre de membres a fortement régressé.

Comment l'expliquez-vous?

Les loges américaines ont adopté une autre voie et ressemblent aujourd'hui à un club. Ce que nous ne voulons surtout pas devenir. Nous ne sommes pas un réseau de contacts professionnels. Symboliquement, nous disons que celui qui franchit le seuil de la porte doit laisser son armure dehors. Cela revient à dire que tout ce qui peut être utilisé au travail doit rester à l'extérieur. C'est un aspect important que nous abordons dans les entretiens que nous avons avec les aspirants. Ils doivent en faire la déclaration solennelle. S'ils s'écartent de ce chemin en ne respectant pas les directives, cela est considéré comme une faute, qui peut aller jusqu'à l'exclusion.

Pourquoi la Grande Loge de Luxembourg n'accepte-t-elle pas de femmes?

Il existe diverses orientations dans la Franc-Maçonnerie. La Grande Loge de Luxembourg est plutôt traditionnelle, c'est pour cette raison que nous n'incluons pas de membres féminins. Il existe aussi une loge féminine au Luxembourg. Et il existe aussi des loges mixtes. Le but de la Franc-Maçonnerie est de se découvrir soi-même. Il existe différentes voies selon les loges.



La Franc-Maçonnerie est mystérieuse, c'est une société secrète…

…nous n'avons pas de secret. La principales loges sont présentes sur internet où l'on trouve d'innombrables pages sur la Franc-Maçonnerie. La seule chose que l'on n'y trouve pas, c'est l'expérience personnelle, car c'est une voie qu'il est quasiment impossible de partager.



Jean Schiltz, Grand Maître de la Grande Loge de Luxembourg.

Photo: Christophe Olinger

Le mystère, le secret, sont pourtant liés à l'image véhiculée par la Franc-Maçonnerie. D'où vient cette réputation?

Il en existe plusieurs raisons. La Franc-Maçonnerie se base sur diverses allégories et paraboles, qu'elle emploie pour formuler ses messages spirituels. C'est ce qui a nourri ce goût de légendes. Or nombre de ces paraboles et allégories se retrouvent dans la Bible. De prétendus liens ont été attribués à la Franc-Maçonnerie et les Templiers, mais d'un point de vue historique cela est faux. D'autres se sont servi de la Franc-Maçonnerie comme prétexte pour faire passer leurs idées. Il faut aussi savoir que les régimes totalitaires ont toujours eu des problèmes avec la Franc-Maçonnerie, car ils ne pouvaient pas la contrôler. Ils ont contribué à en donner une mauvaise image. L'Eglise s'est quant à elle montrée très critique envers la Franc-Maçonnerie. Tout cela a généré des affirmations erronées et créé depuis longtemps une image mystérieuse. Il y a aussi eu bien sûr quelques moutons noirs dans les rangs de la Franc-Maçonnerie.



Les Francs-Maçons n'ont donc pas de secrets, mais restent discrets?

Oui. Il y a deux raisons à cela. La société est encore sceptique vis-à-vis de la Franc-Maçonnerie. Dans certaines branches professionnelles, appartenir à une loge est mal vu. Ce qui est incompréhensible, car nous défendons des valeurs particulièrement nobles. La discrétion est une de nos forces. Les membres sont tenus d'être discrets sur nos discussions. C'est une façon de garantir notre liberté de pensée.

Le rapport entre la Franc-Maçonnerie et l'Eglise n'a pas toujours été très serein. Qu'en est-il aujourd'hui?

J'aimerais d'abord souligner que la Franc-Maçonnerie n'est pas une religion. Nous ne véhiculons pas d'idéologie. Nous ne prenons pas position contre une religion non plus. L'appartenance religieuse ne joue aucun rôle parmi nous. Ce serait contraire à nos valeurs. Lorsqu'au cours de l'Histoire, les relations entre la Franc-Maçonnerie et l'Église ont été tendues, il s'agissait plutôt du pouvoir exercé par l'Église que de la religion elle-même. Une organisation spirituelle, qui incite ses membres à penser librement, ne pouvait qu'avoir des problèmes avec l'Église. Pour Rome non plus il n'était pas question de religion. Rome voyait l'intégrité de l'enseignement catholique menacé.



Interview en allemand: Dani Schumacher. Traduction et adaptation: Anne Fourney.

