Près de 16.000 résidents luxembourgeois disponibles pour un emploi étaient inscrits à l'Adem au 31 janvier.

Très légère hausse du taux de chômage, à 4,9%

(pam) - L'Adem a publié ce lundi 20 février les chiffres du marché de l'emploi au Luxembourg pour le mois de janvier 2023. Premier enseignement: le pays se trouve toujours dans une situation dite de «plein emploi», le taux de chômage étant sous la barre des 5%.

Entre novembre et décembre 2022, le nombre de demandeurs d'emploi a augmenté de 7,8%. Une hausse qui concerne majoritairement les personnes de plus de 45 ans.

En effet, celui-ci, corrigé des variations saisonnières, s'établit à 4,9% pour le mois de janvier. Soit un niveau légèrement supérieur à ce qu'il était il y a un an (4,8%), mais bien inférieur au taux de janvier 2021 (6,4%).

Les 45-64 ans le plus touchés par le chômage

«Le nombre de demandeurs d’emploi résidents disponibles inscrits à l’ADEM s’élève à 15 801 au 31 janvier 2023, en hausse de 331 personnes (soit 2,1%) par rapport au mois de janvier 2022», détaille l'Adem dans son bulletin mensuel. Les 45-64 ans sont la catégorie d'âge la plus représentée (6.654), devant les 30-44 ans (5.991) et les 16-29 ans (3.156). Parmi ces résidents disponibles inscrits à l'Adem, il y a autant de femmes que d'hommes.

L'artisanat manque de bras et cette pénurie s'accentue. La Chambre des métiers met des propositions sur la table à destination du gouvernement.

Autres chiffres à retenir: 2.893 résidents sont allés s'inscrire au cours du premier mois de l'année 2023. 4.107 résidents bénéficiaient, au 31 janvier, d'une mesure pour l'emploi, et 2.673 non-résidents disponibles étaient inscrits à l'Adem. Ces deux derniers chiffres sont en baisse sur un an, respectivement de 4,4% et 2,6%.

Près de 11.000 postes vacants au Luxembourg

Au niveau des indicateurs du marché luxembourgeois, 507.351 personnes sont en situation d'emploi, salarié ou non-salarié, au 31 janvier dernier. Soit une hausse de près de 3% sur un an. Parmi toutes ces personnes, un peu plus de 290.000 résident dans le pays.

Enfin, 4.266 postes ont été déclarés auprès de l'Adem durant ce mois de janvier 2023. Le nombre de postes vacants au Grand-Duché s'établit à près de 11.000, un chiffre en hausse de 2% sur un an.

Du nouveau sur le site de l'Adem L'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) a opéré une évolution pour la présentation de ses statistiques mensuelles. Désormais, les chiffres sont présentés sous la forme de tableaux de bord interactifs, selon quatre thématiques: demandeurs d'emploi, demandeurs d'emplois indemnisés, offres d'emploi et indicateurs clés du marché de l'emploi. Ces nouveaux outils digitaux ont été développés car «la transparence du marché de l’emploi est un élément essentiel», souligne le ministre du Travail Georges Engel. Ils doivent permettre «aux personnes intéressées de trouver de manière rapide et autonome les informations qu’ils recherchent», conclut-il.





